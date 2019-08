DHL Global Forwarding, der internationale Luft-, See- und Straßenfrachtspezialist von Deutsche Post DHL, arbeitet mit dem französischen Sportartikel-Konzern Decathlon zusammen. Der Logistiker unterstützt den Einzelhändler dabei bei der Steuerung seiner internationalen Lieferkette.

In alle Teile der Welt

„DHL Global Forwarding betreibt einen speziellen DHL Control Tower als zentrale Anlaufstelle für Decathlon in Vietnam und Taiwan“, erläutert Marc Meier, Global Head of International Supply Chain bei DHL Global Forwarding. Die sogenannten Control-Tower-Services überwachen dabei die Luft-, See- und Straßentransporte der Decathlon-Artikel, die von Produktionsstätten in Vietnam und Taiwan in alle Teile der Welt befördert werden. „Zu den Ländern gehören Brasilien, Kanada, China, Kolumbien, Europa, Indien, Malaysia, Marokko und Singapur. Gleichzeitig bieten sie den Logistikteams von Decathlon einen umfassenden Einblick in die Lieferkette“, berichtet Meier.

DHL beschäftigt im Bereich internationale Supply-Chain-Services mehr als 1.000 Supply-Chain-Experten in 82 Niederlassungen und 46 Ländern weltweit. Für den Kunden Decathlon hat der Logistiker rund 22.400 Artikel aus mehr als 85 verschiedenen Sportarten im Blick.