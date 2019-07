Noch dieses Jahr entstehen an Lidl-Filialen bundesweit rund 500 DHL-Packstationen. Des Weiteren erproben die beiden Partner im Rahmen eines Tests im Rhein-Neckar-Gebiet die Integration einer Abholmöglichkeit für Sendungen aus dem Lidl-Onlineshop in rund 80 Filialen des Lebensmittelhändlers. Das bedeutet, dass die Kunden sich ihre Sendungen im Testzeitraum aus dem Lidl-Onlineshop mit DHL direkt in eine der teilnehmenden Lidl-Filialen schicken lassen können. „Auf diese Weise unterstreichen wir unseren Anspruch, die Haupteinkaufsstätte zu sein und bringen die digitale Welt direkt in die Lidl-Filialen“, erklärt René Engel, Mitglied der Geschäftsleitung bei Lidl Deutschland.

Qualitätsoffensive bei DHL

Aber auch für Martin Linde, Vertriebschef der deutschen Brief- und Paketsparte der Deutsche Post DHL Group, liegen die Vorteile auf der Hand: „Die neuen Packstationen sind ein wichtiger Teil des Versprechens, das wir unseren Kunden für eine weiter verbesserte Servicequalität gegeben haben.“ Im März dieses Jahres hatte der Konzern diese Offensive gestartet, die sowohl Investitionen in Technik und Infrastruktur als auch in neues Personal umfasst. Neben der Schaffung von 5.000 zusätzlichen Stellen im Brief- und Paketbereich ist nach Unternehmensangaben unter anderem auch die Inbetriebnahme von insgesamt 1.000 neuen DHL-Packstationen sowie 500 zusätzlichen DHL-Paketshops beziehungsweise -Filialen vorgesehen.