DHL Global Forwarding, der Luft- und Seefrachtspezialisten von Deutsche Post DHL Group, hat vier Ussuri-Braunbären aus dem japanischen Hokkaido in das Schutzgebiet im britischen Yorkshire Wildlife Park gebracht. Um die vier gewichtigen Passagiere, jedes der Tiere bringt rund 500 Kilogramm auf die Waage, möglichst stressfrei umzusiedeln, gab es sogar einen temperaturgeführten Transport.

Von ihrem Refugium auf der japanischen Insel Hokkaido fuhren die Bären zunächst mit speziellen, auf zehn Grad Celsius gekühlten Lkw, zum New Chitose Flughafen in Hokkaido. Nach einer Zwischenlandung am Flughafen Haneda in Tokio nahmen sie einen Anschlussflug nach London-Heathrow. Um eine sichere und komfortable Umgebung für die Bären zu schaffen, reisten ein Tierarzt und ein Tierpfleger mit der wertvollen Fracht.

Kontrollierte Umgebung fürs Wohlbefinden

Foto: Deutsche Post DHL Bis zum Flughafen London-Heathrow lag die Verantwortung bei der Deutschen Post DHL. Dort übernahmen die Mitarbeiter des Yorkshire Wildlife Parks.

Die letzte Etappe der Reise vom Flughafen in London zum neuen Zuhause der Bären organisierten die Mitarbeiter des Parks. „Für das Wohlergehen der Bären während der Reise war eine geräumige, Temperatur-kontrollierte Umgebung notwendig“, erklärt John Minion, Geschäftsführer des Yorkshire Wildlife Parks. DHL habe darauf geachtet, dass die Tiere so stressfrei und gesundheitlich unbedenklich wie nur irgendwie möglich transportiert wurden. „Bevor sie in ihr dauerhaftes Zuhause im Park ziehen, werden die Bären die ersten Bewohner eines neuen Rehabilitationszentrums im Park sein – ein rund ein Hektar großes Spezialreservat, das für die kurz- bis mittelfristige Unterbringung von Raubtieren konzipiert wurde“, berichtet Minion.