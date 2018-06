DHL beschreibt nach eigenen Angaben 28 Schlüsseltrends, die die Logistikbranche in den nächsten fünf bis zehn Jahren verändern könnten. Sie seien das Ergebnis des Inputs von mehr als 10.000 Logistik- und Technologieexperten, die jährlich das DHL Innovation Center in Troisdorf bei Bonn besuchen. Der Logistics Trend Radar erscheint mittlerweile zum vierten Mal. "In der neuen Ausgabe richten wir unser Augenmerk vor allem auf die digitale Revolution im Logistiksektor und auf ihre Auswirkungen in vier Schlüsselbereichen, die die Zukunft der Logistik prägen werden: Kundenorientierung, Nachhaltigkeit, Technologie und der Mensch", erklärt Matthias Heutger, Senior Vice President, Global Head of Innovation & Commercial Development bei DHL.

Die Kundenorientierung werde unerlässlich sein, um dem Wunsch der Kunden nach einer schnelleren und komfortableren Logistik gerecht zu werden. Nachhaltigkeit bilde die Grundvoraussetzung für alle Akteure der Logistikbranche, wenn Regierungen, Städte und Logistiker sich im Rahmen weitreichender Vereinbarungen zur Senkung ihrer CO2-Emissionen und Abfälle verpflichten.

Neue Technologien und der Mensch bedingen sich demnach gegenseitig, denn körperlich anspruchsvolle Tätigkeiten werden künftig durch Technologien unterstützt. Dadurch ergeben sich laut DHL für die Mitarbeiter neue Aufgaben, die Management, Analysen und Innovationen erfordern.

Der Trendradar geht auch auf Innovationsprojekte wie Lastenräder auf der letzten Meile oder intelligente Türschlösser für die Hauszustellung ein.