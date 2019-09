DHL Freight eröffnet Frachtzentrum in Hannover-Langenhagen. Rund 290 Mitarbeiter disponieren und konsolidieren am Standort.

Der Straßentransporteur DHL Freight hat in Hannover-Langenhagen sein jüngstes Frachtzentrum eröffnet. Rund 290 Mitarbeiter disponieren und konsolidieren ab sofort am neuen Standort. In der Umschlaganlage testet DHL zudem laut eigenen Angaben „innovative Technologien, um sich langfristig als Markt-und Innovationsführer im Landtransport zu positionieren“. In der Hoflogistik erprobt das Unternehmen beispielsweise ein elektrisches, teilautomatisiertes Rangierfahrzeug, das mithilfe von Augmented Reality und automatisierten Fahrfunktionen ein hochgenaues Aufnehmen und Absetzen von Wechselbehältern ermöglicht.

Drehkreuz in Europa

„Mit der Eröffnung des neuen Frachtzentrums Hannover-Langenhagen haben wir einweiteres wichtiges Drehkreuz im europäischen Landverkehr in Betrieb genommen“, sagt Uwe Brinks, CEO DHL Freight. In der 8.700 m² großen Umschlaghalle sind mehr als 86 Ladeschleusen, in der Fracht für das europaweite Stückgutnetzwerk Euroconnect sowie den Premium-Stückgutservice Eurapid bearbeitet wird. Unter den rund 290 Mitarbeitern ist auch ein Team für den Komplettladungsservice Euronet.