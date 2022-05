Deutschlandweit 500.000 qm Logistikfläche B+S mit weiteren Standort in Rhein-Main

B+S Logistik hat mit Hammersbach einen weiteren Standort im Gebiet Rhein-Main und damit 500.000 Quadratmeter Logistikfläche in Deutschland. Was das Unternehmen plant und wie viele Arbeitsplätze geschaffen werden.

In Hammersbach im nordöstlichen Rhein-Main-Gebiet übernimmt B+S Logistik eine bestehende Logistikimmobilie. Damit und den weiteren Neuaufschaltungen in Alzenau und Sottrum (Norddeutschland), die ebenfalls 2022 erfolgen, erweitert der Dienstleister sein Angebot an bundesweiten Logistikflächen auf 500.000 Quadratmeter.

In Nachbarschaft zum Standort Alzenau

„Gerade in Zeiten des enormen Flächenmangels in Deutschland ist es nicht selbstverständlich, immer geeignete Flächen für unsere wachsenden Kunden zur Verfügung stellen zu können – und das auch noch in unmittelbarer Nähe zu unserem weiteren großen Standort im Rhein-Main-Gebiet in Alzenau, die uns maximale Personalflexibilität ermöglicht“, sagt Stefan Brinkmann. „Daher danken wir auch der Gemeinde Hammersbach sowie den beiden Kommunen Limeshain und Büdingen für die wertschätzende Zusammenarbeit und Unterstützung.“

250 bis 300 Arbeitsplätze

Der neue Standort Hammersbach hat rund 40.000 Quadratmeter und soll künftig als Multi-User-Lager genutzt werden. Hierzu gehört nach Angaben des Logistikdienstleisters ein Großkunde aus dem Lebensmittelbereich, für den B+S künftig aus dem Rhein-Main-Gebiet heraus die B2B- und B2C-Geschäfte abwickelt. Dafür schafft B+S in Hammersbach kurzfristig 250 bis 300 Arbeitsplätze.

„Die hochwertige Ausstattung des Standorts ist für uns ein Vorteil, um für unsere Kunden schnell den Betrieb starten zu können“, sagt B+S-Geschäftsführer Stefan Brinkmann. Die günstige Lage direkt an der Autobahn A45 sowie das bestehende Equipment eigenen sich demnach für die Etablierung des Standorts Hammersbach als weiteren zentralen E-Commerce-Fulfillment-Hotspot von B+S.

Strategischer Ausbau als E-Commerce-Standort

Neben der Bestandsimmobilie investiert B+S nach eigenen Angaben auch in die Technik. Dazu gehört unter anderem ein Picktower mit rund 400.000 Pickfächern.