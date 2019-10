Strategie 2025 nennt sich der Plan, mit dem die Deutsche Post DHL Group für weiteres Wachstum in den Kerngeschäften sorgen möchte. Dabei gehe die Zielsetzung über die bisherige Strategie 2020 hinaus. Bis 2025 will der Konzern demnach rund zwei Milliarden Euro in die Digitalisierung investieren – dieser Betrag sei bereits in den geplanten Investitionsausgaben enthalten. Die Investitionen in die Digitalisierung sollen bis 2025 einen jährlichen Ergebnisbeitrag von mindestens 1,5 Milliarden Euro liefern.

Digitalisierung als größter Hebel

Frank Appel, Vorstandsvorsitzender von Deutsche Post DHL Group, zeigte sich bei der Vorstellung der neuen Strategie optimistisch: „Wir sind davon überzeugt, dass zukünftiges Wachstum aus einer konsequenten Fokussierung auf unsere profitablen Logistik-Kerngeschäfte resultiert – und die Digitalisierung wird dabei der größte Hebel sein.“ Ein wesentlicher Wachstumstreiber in allen Kerngeschäften werde auch in Zukunft der E-Commerce sein. „Wir sind das einzige Unternehmen, das die E-Commerce-Lieferkette weltweit sowohl in Einzelteilen als auch komplett abbildet. Das ist unser Alleinstellungsmerkmal“, sagt Frank Appel.

Hochgesteckte finanzielle Ziele

In der Strategie 2025 bleibe die Selbstverpflichtung von Deutsche Post DHL Group, das Wirtschaften nachhaltig auszurichten, fest verankert. Der Konzern verfolge auch weiterhin „klare und messbare Ziele beim Umweltschutz sowie bei sozialer und gesellschaftlicher Verantwortung“. Dabei bleiben zugleich die finanziellen Ziele hochgesteckt: Das Ebit soll auf mindestens 5,3 Milliarden Euro steigen. Der Konzern plant, im Zeitraum von 2020 bis 2022 einen kumulierten Free Cashflow von 4,5 bis 5,5 Milliarden Euro zu generieren. Zudem sollen die Investitionen im Zeitraum von 2020 bis 2022 kumuliert zwischen 8,5 bis 9,5 Milliarden Euro betragen.