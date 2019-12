Mit rund 2.000 Ausbildungsplätzen bundesweit sieht sich die Deutsche Post DHL Group auch im Ausbildungsjahr 2020 wieder als der größte Ausbilder in der Logistik- und Transportbranche.

Das Unternehmen bildet in über 20 Berufen aus, darunter sind sowohl gewerblich-technische als auch kaufmännische Berufsbilder. Zudem bietet die Deutsche Post DHL Group die duale Ausbildung in 16 Studiengängen an.

Fachkräfte für Lagerlogistik

Im gewerblich-technischen Bereich bildet das Unternehmen unter anderem Mechatroniker und Fachkräfte für Lagerlogistik aus. Viele Ausbildungsplätze gibt es bundesweit für die zweijährige Ausbildung zur Fachkraft für Kurier-, Express- und Postdienstleistungen (FKEP). Hinter dem langen Namen verbirgt sich die Ausbildung in der Brief- und Paketzustellung, in der ständig Nachwuchs gesucht wird.

Im kaufmännischen Bereich bildet Deutsche Post DHL Group unter anderem Kaufleute für Spedition und Logistikdienstleistung und Immobilienkaufleute aus, aber auch junge, zukunftsorientierte Berufsbilder wie Kaufmann für Dialogmarketing oder IT-Systemkaufmann zählen zum Ausbildungsangebot.

Mit dem dualen Studium bietet Deutsche Post DHL Group zudem eine Kombination aus Ausbildung im Betrieb und Studium an einer Dualen Hochschule an. Die Auswahl umfasst 16 Studiengänge in den Studienrichtungen Betriebswirtschaft, Ingenieurswissenschaften und IT.

Ausbildung und Weiterbildung

Mit rund 550.000 Mitarbeitern, davon 220.000 in Deutschland, ist die Deutsche Post DHL Group einer der größten Arbeitgeber bundes- und weltweit. „Ausbildung und Weiterbildung sind wichtige Bestandteile unserer Unternehmenskultur. Ich freue mich, dass wir wieder für über 2.000 junge Menschen ein vielfältiges Ausbildungsprogramm in Berufen mit guten Zukunftsperspektiven anbieten können“, sagt Thomas Ogilvie, Vorstand Personal und Arbeitsdirektor.

Die Chancen auf eine Übernahme nach der Ausbildung sind bei der Deutschen Post DHL Group nach eigenen Angaben gut. Für das Ausbildungsjahr 2019 bewarben sich auf 2.000 freie Stellen rund 32.000 junge Menschen. Ausbildungsplätze werden im gesamten Bundesgebiet angeboten, sowohl in den Städten als auch auf dem Land. Alle Arten von Schulabschlüssen sind willkommen, betont das Unternehmen.