Für die Oberflächen in Lkw, Bussen sowie Werkstätten und Büros hat Sonax Hand- und Flächendesinfektionsmittel entwickelt. Das Handdesinfektionsmittel zeigt eine hohe Wirksamkeit gegen Bakterien und behüllte Viren – auch gegen das Coronavirus. Mit einem Anteil von über 80 Prozent Ethanol plus Glycerin ist das farbstoff- und parfümfreie Mittel gebrauchsfertig und geeignet für die tägliche Anwendung. Das Händedesinfektionsmittel ist in Kleingebinden von 50, 140 und 250 Millilitern verfügbar. Für Betriebe, die ihre Fahrer regelmäßig mit dem Mittel versorgen wollen, bietet Sonax zum Nachfüllen auch einen 5-Liter-Kanister an. „Das Händedesinfektionsmittel sollte nur für die Hände verwendet werden, denn der Alkohol kann ­Kunststoffe und andere empfindliche Oberflächen angreifen“, betont Andreas Buchholz, bei Sonax Verkaufsleiter Automotive-Technik.

Gebrauchsfertige Lösung für harte Oberflächen

Für die Flächendesinfektion im Lkw bietet Sonax eine gebrauchsfertige Lösung für alle harten Oberflächen an. So bleiben die Flächen keimfrei. Das Mittel sei viruzid und entferne Bakterien und Viren vollständig, so der Anbieter. Darüber ­hinaus schone es die Oberflächenmaterialien. Um gründlichste Hygiene sicher­zustellen, empfiehlt Sonax, das Flächendesinfektionsmittel großzügig auf das Glasfinishtuch zu sprühen. Im nächsten Schritt erfolgt die Desinfektion der gereinigten Oberflächen durch sorgfältiges Wischen.