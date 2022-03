Das Segment für Low Entry-Busse ist derzeit stark am Wachsen. Der neue MAN Lion’s Intercity LE bietet dafür jetzt die beste Lösung aus zwei Welten – sitzplatzoptimiert und mit den Genen von Low Floor- und Überlandkonzepten in einem modernen und attraktiven Fahrzeug kombiniert. Mit seiner großen Flexibilität setzt das neue Mitglied der MAN-Busfamilie Maßstäbe in der Klasse:

Flexible Modulbauweise: Durch die Modulbauweise lassen sich drei überlandorientierte und drei stadtorientierte Versionen konfigurieren.

Effizient und zukunftsfähig: Geringeres Gewicht sorgt für niedrigeren Kraftstoffverbrauch, höhere Effizienz sowie gesteigerte Nachhaltigkeit.

Wirtschaftlich mit einer optimalen TCO: Preislich deutlich unter Low-Floor-Bussen positioniert, für den kostenbewussten Unternehmer.

Ein Innenraum, der es in sich hat!

Egal für welchen Einsatz: Der MAN Lion’s Intercity LE hat einen Fahrgastraum, in dem man sich gerne aufhält. Optisch leicht und aufgeräumt im typischen MAN „Smart Edge“-Design gehalten, lässt er sich mit modernen Haltestangen oder Gepäckablagen mit und ohne Service-Sets konfigurieren. Die Service-Sets mit Luftdüsen, Leseleuchten und Haltewunschtaster sind bequem über dem Fahrgastsitz erreichbar, die Info-Anzeigen an verschiedenen Deckenpositionen lassen sich komfortabel ablesen. In der stadtorientierten Ausführung sind Trennwände und Haltestangen, wo es möglich ist, wandseitig befestigt. Das erleichtert die Reinigung.

Die Intercity Basic Sitze in der sitzplatzoptimierten überlandorientierten Ausführung können mit oder ohne Gurt, mit verstellbarer Rückenlehne, mit Armlehnen, Haltegriffen oder Gepäcknetzen konfiguriert werden. Es gibt eine Vielzahl an Sitzlayouts: je nach Buslänge und Bestuhlung, mit Wechselpodest, Sondernutzungsfläche und Klappsitzen, kann der Lion’s Intercity LE mit 49, 53 oder 61 Sitzplätzen ausgestattet werden. Die bewährten Sitze des Typs „City Schale“ in der stadtorientierten Version sind mit oder ohne Bezug und mit Gurt wählbar.

Der Fahrerarbeitsplatz – der wichtigste Sitzplatz

Es sind zwei ergonomische und komfortable Fahrerarbeitsplätze verfügbar: die klassische Version aus dem MAN Lion’s Intercity sowie der voll VDV-konforme MAN Fahrerplatz aus der neuen Lion’s City-Generation. Hier lässt sich der untere Teil zusammen mit dem Lenkrad nach Fahrerwunsch justieren. Die Rundumsicht ist in beiden Fällen ausgezeichnet und die Instrumente, Schalter sowie Anzeigen sind nach Funktionsbereichen und Häufigkeit der Bedienung in drei Zonen gegliedert – für eine komfortable, zielsichere und intuitive Orientierung. Zusätzliche DIN-Geräte oder Überwachungsmonitore lassen sich in dafür geeigneten Bereichen installieren. Getränkehalter und USB-Anschluss befinden sich im seitlichen Bedienfeld, Ablagemöglichkeiten und Stauraum sorgen für mehr Komfort – und die großen Displays mit hoher Auflösung runden den modernen Arbeitsplatz ab.

Live-Premiere auf der BUS2BUS

Besuchen Sie den MAN Messestand vom 27.-28. April 2022 auf der BUS2BUS in Berlin, Halle 21, Stand 506 und erleben Sie unsere neueste Bus-Generation. Neben der Live-Premiere des neuen MAN Intercity LE erwartet Sie außerdem unser MAN TGE Intercity, der MAN Lion‘s City 18E sowie unser Coach of the Year 2022, der NEOPLAN Cityliner. Wir freuen uns auf Ihren Besuch!