Für Go! war Silvester 2018 buchstäblich der Knaller. Der KEP-Dienstleister lieferte mehr als 400 Tonnen an Feuerwerk aus.

Mehr als 400 Tonnen an Knallern und Raketen hat der KEP-Dienstleister Go! an Silvester 2018 an den Handel sowie an Privathaushalte ausgeliefert. Das entspricht einem Plus von 17 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Dabei stellte nicht nur das Mengenwachstum den Logistiker vor eine Herausforderung. Hinzu kommt das Erfüllen aller gesetzlichen, gefahrguttechnischen und zeitkritischen Anforderungen.

Nach dem „arbeitsintensiven Feiertagsversand zu Weihnachten“ stand nach Unternehmensangaben zum Jahreswechsel somit gleich die nächste Herausforderung vor der Tür. Aufgrund der gesetzlichen Regelung in Deutschland dürfen Feuerwerkskörpern der Klasse 2 an Privatpersonen nur an den letzten drei Werktagen des Jahres stattfinden. Ende 2018 startete der Verkauf angesichts der Wochenend-Konstellation vor Silvester am Freitag 28. Dezember.

Planung beginnt mit einem Jahr Vorlauf

„Go! startet die umfangreichen Planungen für die Feuerwerksaktion bereits Anfang des Jahres“, berichtet Ulrich Nolte, Geschäftsführer von Go! Express & Logistics Deutschland. So auch dieses Mal. Über das erst im letzten Jahr ausgebaute Sortierzentrum in Niederaula seien die Sendungen zentral in das System eingespeist und anschließend über die angeschlossenen Stationen an die Empfänger verteilt worden. Wetterbedingte Verzögerungen habe es glücklicherweise keine gegeben, sodass alles nach Plan lief. Nun laufen jedenfalls bald wieder die Planungen für Silvester 2019 an.