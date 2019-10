Der in Frankreich gelegene und von TIP betriebene Lkw-Parkplatz von TIP ist er erste, der nach dem Tapa Parking Security Requirement (PSR) Level 1 zertifiziert wurde. Bei der Übergabezeremonie des Zertifikats sagte Didier Felice, Vizepräsident von TIP für den Mittelmeerraum: „Angesichts der Anforderungen unserer Kunden und Verbände wie TAPA wollten wir eine Lösung zur Sicherung des Warenflusses gegen Diebstahl, Angriffe auf Fahrer, Unfälle und so weiter anbieten.“ Dafür habe TIP auf dem Delta Park-Gelände Technologien zur Videoüberwachung und Zugangskontrolle für schwere Lkw sowie Fußgänger eingesetzt.

TIP betreibt 144 sichere Parkplätze Multi-Service-Lkw-Center in Frankreich

Der gesicherte Parkplatz verfügt über einen Begrenzungsraum mit Stacheldraht, einen 24-Stunden-Sicherheitsdienst und eine Überwachung via Wärmebildkamera. Für Fahrer stehen dort rund um die Uhr kostenlose Duschen, kostenloses WLan, Wäscheservice und Snackautomaten zur Verfügung – und auch ein Restaurant am Eingang des Parkplatzes.

Weil der Parkplatz Teil eines Multi-Service-Truck-Centers von TIP ist, steht auch die Werkstatt vor Ort und ein Pneumatikdienstleister rund um die Uhr bereit.

Der Parkplatz Delta Park Truck Secure Parking

Delta Park befindet sich im französischen Dourges und bietet 144 Lkw-Parkplätze für Logistikunternehmen. Der Parkplatz liegt einen Kilometer von der Kreuzung der A1 und A21 entfernt, an der E17, nach Angaben von TIP, „dem verkehrsreichsten Verkehrsknotenpunkt in Europa, an dem täglich mehr als 25.000 schwere Lastwagen vorbeifahren“.

Anschrift: Delta Park, Rue du Combiné, Plateforme Multimodale Delta 3, 62119 Dourges, France.

TIP Trailer Services

TIP Trailer Services ist ein Servicedienstleister in Europa und Kanada. Spezialisiert ist TIP auf die Vermietung, Wartung und Reparatur von Aufliegern sowie andere Mehrwertdienste. Der Hauptsitz befindet sich in Amsterdam, TIP bedient Kunden an 102 Standorten in 17 europäischen und kanadischen Ländern.