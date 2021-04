Die Güterbahn DB Cargo wirbt in sieben Innenstädten für den Güterverkehr auf der Schiene. Dazu hat die Bahntochter am Potsdamer Platz in Berlin, am Kölner Dom, am Münchner Odeonsplatz, an der Hamburger Elbphilharmonie, am Frankfurter Opernplatz, am Dresdner Neumarkt an der Frauenkirche sowie in der Mainzer Innenstadt vor der DB Cargo Zentrale jeweils grüne Frachtcontainer aufgestellt.

Weniger CO2-Ausstoß ist das Ziel

„Güter gehören auf die Schiene“ ist auf den Containern in großen Lettern zu lesen. Damit will DB Cargo für den Transport mit der Bahn werben und somit für eine CO2-Reduktion in der Supply Chain. Das Ganze ist Teil der Aktion WirSindGüter.de. Denn mit rund 3.600 Zügen täglich hole DB Cargo schon jetzt mehr als 60.000 Lkw von der Straße und spart dadurch jedes Jahr rund sieben Millionen Tonnen CO2 ein, heißt es seitens des Unternehmens.

Klimaziele nur mit der Bahn zu erreichen

„Grüne Transportlogistik trägt entscheidend dazu bei, die klimapolitischen Ziele Deutschlands sowie die damit verbundene Reduzierung von CO2-Emissionen zu erreichen“, erklärt Dr. Sigrid Nikutta, Vorstand Güterverkehr bei der Deutschen Bahn und Vorstandsvorsitzende von DB Cargo die Hintergründe der Aktion. Mit den grünen Containern wolle man auffallen und Unterstützer für diese Mission gewinnen.

