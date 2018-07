Der Fischlieferant Deutsche See testet am Hauptstandort in Bremerhaven Picavi-Datenbrillen. Verläuft der Test erfolgreich, soll das gesamte Zentrallager von der Pick-by-Vision-Technologie profitieren.

Deutsche See will nach eigenen Angaben mithilfe der Datenbrillen im Bremerhavener Räucherfischlager effizienter und besser kommissionieren. „Aufgrund dessen, dass unsere Logistikmitarbeiter in Zukunft mit der Picavi-Datenbrille arbeiten werden, haben sie die Hände frei, damit sie sich dezidiert um ihren Kommissionier-Auftrag konzentrieren können“, erklärt Wolfgang Zeitz, Leiter Logistik bei Deutsche See.

Wenn die Umstellung der Kommissionierung erfolgreich ist und die Pick-by-Vision-Lösung auch im nasskalten Frischfisch-Bereich sowie bei minus 28 Grad im Tiefkühllager funktioniert, soll die Datenbrille laut Zeitz im gesamten Zentrallager zum Einsatz kommen. Weitere Standorte könnten folgen.