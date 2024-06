Das neue Webfleet Trailer Tool Effektives Trailer Management für Speditionen

Die Anforderungen an Fuhrparkmanager in Transport- und Logistik­unternehmen mit Auflieger-Flotten sind vielfältig und komplex. Einerseits sind die Flottenmanager dafür verantwortlich, Ausfallzeiten zu reduzieren sowie Wartungs- und Re­paraturkosten zu sparen. Andererseits sollen sie Ausgaben für neue An­hänger effizient planen und kostspielige Leerfahrten vermeiden, was den Verschleiß verbleibender Auflieger erhöhen kann. Darüber hinaus sollen sie sicherstellen, dass alle Fahrzeuge und Anhänger sicher und keine Gefahr für deren Fahrer sowie für andere Verkehrsteilnehmer sind. Herausforderungen, die ohne technische Lösungen kaum mehr zu bewältigen scheinen. High-End-Trailer-Managementlösungen werden in der Branche mehr und mehr zum Best Practice – auch wegen Regulierungen zur Flotten- und Straßenverkehrssicherheit.

Webfleet Trailer hebt das Management von Anhängern auf ein neues Level

Mit Webfleet Trailer bringt der führende Telematik-Anbieter ein aktives Monitoring- und Berichtstool für Transport- und Logistikunternehmen auf den Markt, das aktuellen Ansprüchen genügt und mit allen führenden elektro­nischen Bremssystemen (EBS) kompatibel ist. Über die Verbindung zu einge­setzten EBS behält das Programm den Status eines Anhängers konti­nuierlich im Blick und identifiziert eigenständig Probleme mit den Bremsen oder der Stabilität.

Darüber hinaus erlaubt Webfleet Trailer Flottenmanagern, die Nutzlast­beschränkungen einzelner Anhänger individuell zu konfigurieren. Auf dieser Basis sendet das System Warnungen bei Überladung, zur Überrollstabilität, zu scharfen Bremsmanövern oder bei Ereignissen des Antiblockier­systems. Informationen zum Beladungsstatus ermöglichen es, die Auslastung der eigenen Trailer-Flotte zu optimieren.

Durch die Anzeige von Fehlfunktionen und Wartungsaufgaben hilft Web­fleet Trailer den Unternehmen außerdem, Wartungen aktiv, flexibel und vorrausschauend zu planen. So reduziert die Software kostspielige Ausfallzeiten und trägt dazu bei, die Lebensdauer bestehender Trailer effektiv zu erhöhen.

Reifenmanagement macht den Unterschied

Eine besondere Stärke von Webfleet Trailer: Die frühzeitige Erkennung von Reifenproblemen. Die Lösung beinhaltet auch ein TPMS für die Aufliegerreifen und bietet Flottenmanagern bei ausgerüsteten Anhängern etwa Zugriff auf Live- und Verlaufsdaten und sen­det Benachrichtigungen über abweichenden Reifendruck und -tempera­tur. Die Erfassung von Reifendruckdaten trägt dazu bei, die Lebensdauer der Reifen zu verlängern, den Kraftstoffverbrauch zu senken und dadurch Kosten sowie CO2-Emissionen zu minimieren.

