„Liebe Trucker, danke! Ohne Euch läuft nichts.“ Mit diesen Worten – aufgebracht auf seinem neuen Firmenauto – drückt der Verband Spedition und Logistik Baden-Württemberg (VSL) Lkw-Fahrern seine Wertschätzung aus. Fernfahrer leisten nicht nur in diesen Tagen Schwerstarbeit, um die Versorgung der Bevölkerung und der Wirtschaft aufrecht erhalten. Gleichzeitig dient der in den VSL-Farben Blau und Grün gestaltete Mini mit weiteren Botschaften zur Nachwuchs- und Mitgliedergewinnung. VSL-Präsident Karlhubert Dischinger hofft, dass die Wertschätzung in der Gesellschaft für die Logistik und andere Berufe auch nach Corona anhält, wie es in der Mitteilung des Verbands vom Donnerstag heißt.

Foto: VSL Wertschätzung für Fahrer: VSL-Präsident Karlhubert Dischinger (links) und VSL-Geschäftsführer Andrea Marongiu.

Mit der Übernahme des Pkw startet der Verband auch eine kleine Fotoaktion: Der VSL verlost zehn Wunschgutscheine im Wert von jeweils 25 Euro für die ersten zehn Fotos des Fahrzeugs, die per E-Mail an info@vsl-spediteure.de gesendet werden.

Logistikunternehmer Dischinger erklärt, dass der VSL den Dank an die Fernfahrer schon vor Corona zum Ausdruck bringen wollte – sich aber die Auslieferung des Teamfahrzeugs Corona-bedingt verzögert habe. Er baut darauf, dass die Botschaft auf dem Dach des Mini vom Fahrerhaus gut sichtbar ist – und gut ankommt. „Lösen diese Zeilen nur ein kleines Lächeln der Freude beim Betrachter aus, ist unser Ziel bereits erreicht“, erklärt der VSL-Präsident. Die Gesellschaft habe in Coronazeiten viele wohlwollende Worte und Gesten auch für die in der Logistik Beschäftigten gefunden. Dischinger hofft, dass dies in die Zeit nach Corona gerettet werden kann.

