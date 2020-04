Die Logistik ist systemrelevant. Sie trägt in dieser schwierigen Zeit zur Versorgung der Menschen und Unternehmen bei. Das Coronavirus beeinträchtigt das Zusammenleben der Menschen und das Funktionieren der Wirtschaft. Es bringt unsere Volkswirtschaft aber nicht zum Erliegen.

Helden der Logistik

Dank des unermüdlichen und selbstlosen Einsatzes unzähliger Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Logistik ist die Grundversorgung jederzeit gewährleistet. Dass es hier und da vorübergehend mal Lücken in den Regalen gibt, schmälert den Verdienst dieser Helden der Logistik nicht. Auf diese Ausnahmesituation konnte sich niemand einstellen. Wir alle möchten uns bei den vielen Helden der Logistik bedanken – sei es in den Logistikzentren, an Umschlagterminals oder im Lkw. Sie alle bemühen sich jeden Tag aufopferungsvoll um uns und unsere Versorgung. Sie geben uns Sicherheit und festigen damit letztendlich auch den sozialen Frieden in Deutschland. Bleiben Sie gesund und verlieren Sie angesichts des beispiellosen Drucks in diesen Tagen nicht die Freude an der Logistik!