Daimler Truck setzt auf Sicherheit Eine Frage der gesellschaftlichen Verantwortung

Eng getakteter Tourenplan, Termindruck, dichter Verkehr, Stress, Übermüdung, schlechte Parkplatzsituation, Ablenkung, eventuell ungünstige Wetterverhältnisse und vieles mehr: In ihrem täglichen Job müssen Berufskraftfahrer oftmals schwierige Arbeitsbedingungen meistern. Ein Moment der Unachtsamkeit oder ein plötzlicher Sekundenschlaf können dann aufgrund der Größe und Masse des Lkw ganz schnell verheerende Folgen haben – für die Berufskraftfahrer selbst, vor allem aber auch für Verkehrsteilnehmer, die mit dem Pkw, mit dem Fahrrad oder zu Fuß unterwegs sind.

Neben dem menschlichen Unglück ist auch zu bedenken, dass jeder Unfall unter Umständen hohe Folgekosten verursacht. Genannt seien hier nur Faktoren wie Arbeits- und Nutzungsausfall, Ersatzfahrzeugbeschaffung, Produktivitätsminderung, steigende Versicherungsprämien und vieles mehr. Das kann ganz schön ins Geld gehen und im Ernstfall sogar die wirtschaftliche Existenz eines Transportunternehmens gefährden. Zudem schaden insbesondere schwere Unfälle dem Image einer Firma.

Über die gesetzlichen Vorgaben hinaus

Foto: Daimler Truck Mehr Sicherheit beim Abbiegen: Der Active Sideguard Assist (ASGA) hat nicht nur eine Warnfunktion, sondern kann bis zu einer Abbiegegeschwindigkeit von 20 km/h automatisiert bremsen.

Vor diesem Hintergrund muss alles dafür getan werden, um Unfälle möglichst ganz zu vermeiden oder zumindest deren Folgen für alle Beteiligten abzumildern. Eine wichtige Rolle spielen in diesem Zusammenhang Assistenzsysteme, die Lkw-Fahrer in vom System erkannten kritischen Situationen aktiv unterstützen können. Daimler Truck verfolgt dabei den Ansatz, bereits herstellerseitig für eine hohe Sicherheit seiner Fahrzeuge, seiner Fahrerinnen und Fahrer sowie anderer Verkehrsteilnehmer zu sorgen. Die Vision vom unfallfreien Fahren mit dem Ziel „Zero Accidents“ treibt Daimler Truck über alle im Unternehmensverbund entwickelten und produzierten Lkw und Busse an, die unter den Marken Mercedes-Benz, Freightliner, FUSO, Setra, Thomas Built Buses, Western Star, Bharat Benz und RIZON vertrieben werden. Das Unternehmen hat sich zum Ziel gesetzt, in seinen Kernmärkten im Jahr 2025 mindestens 75 Prozent und im Jahr 2030 mindestens 80 Prozent der ausgelieferten Fahrzeuge mit einem Sicherheitssystem ausgestattet zu haben, das in der Leistung und im Anwendungsbereich über die jeweilige gesetzliche Anforderung hinausgeht.

Notbremsassistent über eine Million Mal verkauft

Schon seit Jahren setzt Daimler Truck mit seinen Sicherheits-Features immer wieder neue Maßstäbe. Ein gutes Beispiel hierfür ist der 2006 auf den Markt gebrachte und bis heute in Fahrzeugen von Daimler Truck über eine Millionen Mal verkaufte Active Brake Assist (ABA): Erstmals konnte ein Serien-Lkw innerhalb der Systemgrenzen eine automatische Vollbremsung einleiten. In den Folgejahren wurden die Funktionen des ABA konsequent erweitert. Der heute verfügbare Notbremsassistent der fünften Generation (ABA 5) arbeitet mit einer Kombination aus Radar- und Kamerasystem. Erkennt das System die Gefahr eines Unfalls mit einem vorausfahrenden Fahrzeug, einem stehenden Hindernis oder einer querenden, entgegenkommenden oder in der eigenen Spur laufenden Person, erfolgt zunächst eine optische und akustische Warnung des Fahrers. Reagiert der Fahrer nicht adäquat, kann das System in einem zweiten Schritt eine Teilbremsung einleiten. Droht dennoch eine Kollision, kann der ABA 5 eine automatisierte Vollbremsung ausführen – sowohl am Stauende als auch auf bewegte Personen, bei Letzteren bis zu einer Fahrzeuggeschwindigkeit von 50 km/h.

Abbiege-Assistent mit automatisierter Bremsfunktion

Der seit 2016 bei Daimler Truck ab Werk für viele Modelle der Baureihen Actros, Arocs oder Econic ab Werk erhältliche Abbiege-Assistent S1R ist ein weiteres Beispiel für die Vorreiterrolle, die das Unternehmen bei der Entwicklung von Sicherheits- und Assistenzsystemen einnimmt. Der Abbiege-Assistent kann dazu beitragen, Unfälle mit Fußgängern und Radfahrern zu vermeiden. Seit 2019 steht er auch für zahlreiche Modelle dieser Baureihen (ab Baujahr 2017) als Nachrüstlösung zur Verfügung. Im Juni 2021 brachte Daimler Truck als erster Hersteller mit dem Active Sideguard Assist (ASGA) außerdem einen sogenannten aktiven Abbiege-Assistenten auf den Markt. Das innovative System kann den Fahrer nicht mehr nur vor auf der Beifahrerseite befindlichen und sich bewegenden Radfahrern, E-Scootern oder Fußgängern warnen, sondern bis zu einer eigenen Abbiegegeschwindigkeit von 20 km/h auch eine automatisierte Bremsung bis zum Stillstand des Fahrzeugs einleiten, sollte der Fahrer nicht entsprechend auf eine akustische und optische Warnung reagieren. Der ASGA kann die Notwendigkeit dieses Bremseingriffs erkennen und im Idealfall eine mögliche Kollision verhindern.

Teilautomatisiertes Fahren mit Emergency-Stop

Foto: Daimler Truck Mit dem Active Brake Assist (ABA) der fünften Generation kann der Lkw bei Bedarf eine automatisierte Teil- oder Vollbremsung ausführen.

Nicht unerwähnt bleiben darf der Active Drive Assist (ADA), der seit 2018 erstmals in einem Serien-Lkw teilautomatisiertes Fahren (Level 2) erlaubte. Der ADA unterstützt den Fahrer unter bestimmten Voraussetzungen aktiv bei der Längs- und Querführung des Lkw und kann automatisiert Abstand halten, beschleunigen sowie lenken, sofern die dazu notwendigen Systembedingungen wie etwa ein ausreichender Kurvenradius, eine Mindestgeschwindigkeit von 60 km/h oder deutlich sichtbare Fahrbahnmarkierungen gegeben sind. Kommt der Lkw einem vorausfahrenden Fahrzeug zu nahe, kann der ADA den Lkw selbstständig auf den ursprünglich eingestellten Abstand abbremsen. Ist dann wieder genügend Abstand zum „Vordermann“ vorhanden, kann das System das Fahrzeug erneut bis zur festgesetzten Geschwindigkeit beschleunigen. Seit Juni 2021 kann die aktuelle Generation, der ADA 2 mit Emergency-Stop-Funktion, aber noch mehr: Das System ist dazu in der Lage, einen Nothalt einzuleiten, wenn es erkennt, dass der Fahrer während der Fahrt – etwa aufgrund gesundheitlicher Probleme – dauerhaft nicht mehr in das Fahrgeschehen eingreift.

Verantwortung bleibt

Foto: Daimler Truck

Grundsätzlich hat Daimler Truck alle Sicherheits-Assistenzsysteme so ausgelegt, dass sie Berufskraftfahrer innerhalb der Systemgrenzen sehr gut unterstützen. Ihre Stärken können sie bei dichtem Verkehr in der Stadt ebenso ausspielen wie auf mitunter engen Landstraßen oder langen monotonen Fahrten auf der Autobahn. Dessen ungeachtet haben aber die Fahrer, wie bei Level 1- und 2-Systemen vorgeschrieben, zu jeder Zeit die volle Verantwortung für das sichere Führen des Lkw und müssen ihre Fahrweise ständig an das Verkehrsgeschehen anpassen. Sie dürfen sich nicht auf die Assistenzsysteme verlassen, sondern müssen diese laufend überwachen und immer eingriffsbereit sein.