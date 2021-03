Nach dem Einsatz auf einer Tiefbaustelle im norwegischen Ski und über 1.500 Kilometern Fahrt auf dem Tiefbett eines Doll-Panther-Aufliegers steht das Spezialbohrgerät „KB7“ wieder vor dem heimatlichen Werkstor: der Keller Geräte & Service (KGS) im baden-württembergischen Renchen. Das Besondere an diesem Schwertransport ist jedoch nicht die Ladung, sondern die Sattelzugmaschine – ein DAF XF. Durch die Beschränkung der Niederländer auf mittlere Leistungsklassen ist DAF im Schwerlastbereich stets ein Exot geblieben. Dass entsprechende Kundenwünsche dennoch erfüllt werden können, beweist dieser hellblaue XF 530.

Vom Serienvierachser zum Schwertransporter

Er lief als XF 530 FTM 8x4 mit dem 390 kW/530 PS starken MX-13-Motor, extralangem Rahmen und zwangsgelenkter Vorlaufachse in Eindhoven vom Band. DAF-Handelspartner Rudolf Bohlje aus Hesel rüstete ihn und eine weitere, identische Zugmaschine dann nach Wunsch des Kunden – des Lübecker Logistikdienstleisters Europatrans – zum vollwertigen Schwertransporter auf.

Voraussetzung für die Bestellung war die Realisierung eines Gesamtzuggewichts von bis zu 150 Tonnen. Also mussten für diverse Fahrzeugkomponenten Sondergenehmigungen eingeholt werden: von den Achsen, die im DAF-eigenen Achswerk im belgischen Westerlo eingeholt werden konnte, bis hin zum automatisierten 16-Gang-Traxon-Getriebe (16TX2640 OD) von ZF. „Wir mussten sicherstellen, dass das Fahrzeug genauso zuverlässig und langlebig seinen Dienst tut, wie man es von unseren Standard-Sattelzugmaschinen kennt”, erklärt Willem von Sambeek, Geschäftsführer von DAF Trucks Deutschland, der sich persönlich für die Sonderfreigabe eingesetzt hat.

Reichlich Stauraum hinter der Kabine

Bei Bohlje wurde an der Rückseite der Fahrerkabine ein 900-Liter-Kraftstofftank platziert, flankiert von zwei großen Stauschränken, alles aus Edelstahl. Darauf thronen vier Luftkessel, welche die beiden stehend am Rahmenheck montierten Kessel ergänzen, sowie zwei schräg nach hinten ausgerichtete LED-Arbeitsscheinwerfer. Hinzu kommen weitere LED-Scheinwerfer und Positionsleuchten. Unten im linken Stauschrank sind, in zwei ausziehbaren Fächern, die Fahrzeugbatterien untergebracht. An einem Querträger über Tank und Schränken sitzen die Luft-, Elektronik- und Hydraulikanschlüsse. Eine Aussparung gewährt freien Zugang zum Einfüllstutzen des Dieseltanks. Zum Tanken muss der Fahrer auf die Riffelblech-Plattform klettern – zwei Klapptritte in der Abgasbox und eine Haltestange am linken Stauschrank helfen ihm dabei. Auf der Beifahrerseite, wo sich zwischen erster und zweite Achse ursprünglich der Tank befand, ist ein weiterer, geräumiger Staukasten montiert.

Auf der gegenüberliegenden Rahmenseite sitzt neben der Abgasbox der Hydrauliköltank. Für den Betrieb entsprechender Schwerlastauflieger wurde laut DAF eine spezielle Hydraulikanlage eingebaut, permanent angetrieben über Nebenabtrieb. Eine verschiebbare Schwerlastsattelkupplung von Jost ersetzte zudem die werksseitig verbaute Kupplung. Über dem linken Kotflügel, mit Einfüllstutzen am Kabinenheck, ist schließlich der Adblue-Tank untergebracht.

Zusatzscheinwerfer, Hörner und das Firmenmaskottchen

Lackiert ist das XF-Fahrerhaus im Europatrans-typischen Hellblau. An nützlicher Zusatzausstattung fürs Exterieur orderte Europatrans vier LED-Frontblitzer, zwei Paar Hörner, zwei gelbe Rundumleuchten sowie einen Dachbügel mit vier Fernscheinwerfern, letztere ordnungsgemäß aktivierbar über einen Trennschalter. Auf den Kabinenseiten prangt unübersehbar eine Möwe mit Wikingerbart, Helm, Warnweste, Handschuhen und Arbeitsstiefeln über den dünnen Füßchen. Sie ist das Maskottchen der EMS-Fehn-Group, zu der Europatrans gehört. EMS Fehn bietet ein breites Spektrum an Transport- und Logistikleistungen an, zum Einsatz kommen dabei neben Lastwagen auch eigene Seeschiffe.

Am Steuer des neuen Schwerlast-DAF sitzt Dirk Wichmann, seit 2009 Fahrer bei Europatrans. „Für seine PS-Verhältnisse zieht der DAF gut“, lautet sein Fazit nach der ersten großen Tour. „Am Hang macht sich das abgestimmte Getriebe super, ich bin in Norwegen auch schon mit 90 Tonnen problemlos den Hang hochgekrabbelt.“ Selbst der knietiefe Matsch beim Laden auf der Baustelle in Ski habe den Vierachser nicht aufhalten können.

67 Tonnen am Ziel

Aufgesattelt hat Dirk meist einen vier- oder sechsachsigen Tiefbettauflieger. Für den vergleichsweise leichten Raupenbohrer reichen diesmal die vier Achsen des Doll Panther in Kombination mit den vieren des XF. Immerhin 67 Tonnen bringt dieser Schwertransport auf die Waage – genug für eine behördliche Streckenvorgabe und Transportbegleitung durch ein BF3-Fahrzeug bis nach Renchen. Am Rande der Zufahrt zum Werksgelände hat Dirk dann die Nacht in der Super Space Cab seines DAF verbracht. „Die haben da echt was Gutes aufgebaut, muss man klipp und klar sagen“, lobt er das Werk von Bohlje, bevor er die Schutzmaske aufsetzt und zur Pforte läuft.

Langsam schiebt sich das blaue Tor zur Seite und der Schwertransport rollt die letzten Meter ans Ziel seiner langen Reise. Für die Presse heißt es nun mit Verweis auf die Corona-Schutzmaßnahmen: „Draußen bleiben!“ Und Lkw-Fahrer Dirk stehen, so seine Hoffnung, nicht nur das Werksgelände, sondern auch die Sanitärräume offen.

Technische Daten