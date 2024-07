Dachser beschleunigt Stückgut-Transporte Zwischen Großbritannien und der EU unterwegs

Mit seinem neuen Zoll-Service namens Smart Border Connect verspricht der Logistiker Dachser seinen britischen Exporteuren einen reibungslosen Zugang zum EU-Markt. Die Logistiklösung „vereinfacht und beschleunigt die Verzollung und senkt damit Exportkosten“, verspricht der Dienstleister.

Dachser arbeitet mit Vorverzollung

Bei dem Zoll-Service Smart Border Connect bietet Dachser zwei verschiedenen Serviceoptionen an: Connect 40 und Connect 42. Beide Varianten wurden unter der Verwendung des DDP-Incoterms (Delivered Duty Paid, verzollt geliefert) entwickelt. Weil dabei der Versender für die Verzollung und Mehrwertsteuer zuständig ist, muss der Kunde beim Empfang der Sendung nichts mehr bezahlen. Die Ware kann wie eine nationale Lieferung zollfrei zugestellt und nahtlos über die Grenzen ins Europa-Netzwerk Dachser mit Anschluss an alle EU-Nationen transportiert werden – ohne Laufzeitverluste und erhöhten administrativen Aufwand.

Connect 40 oder 42 – eine Frage des Ziels

Bei Connect 40 geht es um eine Abfertigung zum zoll- und steuerrechtlich freien Verkehr in der EU. Dachser bietet den Smart Border Connect Service aktuell über Frankreich an. In diesem Fall bleibt die Ware also in Frankreich. Bei Connect 42 geht es ebenfalls um die Abfertigung zum zoll- und steuerrechtlich freien Verkehr – hier allerdings mit anschließender steuerbefreiender innergemeinschaftlicher Lieferung in einen anderen EU-Mitgliedsstaat. Die Ware wird folglich von Frankreich aus in ein anderes EU-Land geliefert.

Dachser bindet auch Nicht-EU-Länder an

Laut Dachser ist Smart Border Connect aber nicht nur für Lieferungen von UK nach Frankreich sowie in weitere EU-Länder interessant. Auch für Drittländer außerhalb der EU interessant – wie die Schweiz oder Norwegen können demnach profitieren. Beträchtliche Potenziale sollen sich nach eigenen Angaben aber vot allem dann eröffnen, wenn Dachser die Geschäftsfelder European Logistics und Air & Sea Logistics noch enger verzahnt – was offenkundig das Ziel ist. Am Ende steht dann eine globale Tür-zu-Tür-Stückgutlösung.

