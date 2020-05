Der Logistiker Dachser wächst in Thüringen. In Arnstadt bei Erfurt entsteht ein Warehouse mit 20.000 Quadratmeter Fläche.

Der Logistikdienstleister Dachser stellt die Weichen für künftiges Wachstum in Thüringen und investiert in ein Logistikzentrum in der Region Erfurt. Neben einem 20.000 Quadratmeter großen neuen Warehouse mit Bürofläche sind „Am Lützer Feld“ in Arnstadt eine Lkw-Wartezone sowie Stellplätze für Lkw geplant.

Nach Corona voll durchstarten

„Wir arbeiten hier in Erfurt seit einigen Jahren in gewachsenen Strukturen über mehrere Standorte“, sagt Dr. Rimbert Kelber, General Manager des Dachser Logistikzentrums Erfurt. Mit dem neuen Warehouse werde der Standort weiter konsolidiert. So sei es zukünftig möglich, den Kunden Kontraktlogistik-Dienstleistungen, das heißt Lagerung und Zusatzdienstleistungen aus einer Hand an einem modernen Standort anzubieten. „Damit erschließen wir uns Möglichkeiten für weiteres Wachstum in der Region, denn wir wollen nach der Corona-Krise wieder durchstarten.“

Kontraktlogistik für Konsumgüter

Dachser bezeiht das Warehouse in Arnstadt als Mieter. Es befindet sich unweit des bestehenden Umschlagterminals in der Industriestraße auf einer Grundstücksfläche von 28.000 Quadratmetern und besteht aus zwei Lagerhallen mit jeweils 10.000 Quadratmeter Lagerfläche. Insgesamt verfügen beide Hallen über 20.300 Palettenstellplätze und 8.500 Quadratmeter Blocklagerfläche. Nach der Fertigstellung im ersten Quartal des kommenden Jahres wird Dachser dort nach eigenen Angaben Kontraktlogistik-Aktivitäten für verschiedene Kunden aus dem Konsumgüterbereich abwickeln.