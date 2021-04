Es ist schlimm genug für einen Lkw-Fahrer, drei Wochen in Südtirol mit einem positiven Corona-Test in Quarantäne zu sitzen. Wenn der Arbeitgeber seinen Fahrer danach nicht nach Hause holt, sondern ihm sogar noch zeitgleich kündigt, fehlt jedes Verständnis.

In meinem letzten Blog vor dem Osterurlaub hatte ich über den Fall des 55-jährigen Dresdener Lkw-Fahrers André G. berichtet, der drei Wochen lang auf Grund eines positiven Corona-Tests vor der Ausreise nach Österreich in einem Militärferienheim bei Sterzing praktisch in Einzelhaft festsaß. Der Blog erzielte hohe Aufmerksamkeit. Am Ende half sogar der Bundesverband Güterkraftverkehr, Logistik und Entsorgung (BGL) über die Handelskammer in Bozen André mit 50 Euro Bargeld aus, weil er noch nicht einmal zum Bankautomaten gehen durfte. Damals hatte ich geschrieben, dass der Arbeitgeber des Fahrers, ein Transportunternehmer aus Thüringen, in meinem Blog nicht genannt werden wollte - angeblich aus Sorge vor möglichen Repressalien. Denn es ging auch um die Frage, ob sich André möglicherweise auf einer Fahrt mit der Rollenden Landstraße (ROLA) von Wörgl zum Brenner infiziert haben könnte. Das hatte ich - zugegeben mit einem etwas ungutem Gefühl – seinerzeit respektiert.

Es ging in erster Linie darum, zunächst den Fahrer vor Ort zu unterstützen. Und so endete der erste Blog mit dem Nachtrag vom 26. März. „Am heutigen Freitag hat André nun erfahren, dass der PCR-Test von gestern negativ ist und er damit das Militärferienheim nach 20 Tagen Quarantäne endlich verlassen darf. Sein Chef kümmert sich um die Rückkehr. Denn nun darf er auch im Transit durch Österreich.“

Die bittere Wahrheit

Der Schubbodenzug, den André auf dem Autohof Sadobre, wo das Testzentrum aufgebaut war, stehen lassen musste, war kurz danach von seinem Arbeitgeber durch einen anderen Fahrer abgeholt worden. André hatte auf Grund der Quarantäne bereits einen Termin am Montag, dem 15. März, bei seinem Orthopäden in Dresden auf den 29. März verschieben müssen. Auch seine Rückenschmerzen hatten sich während der bewegungslosen Zeit im Einzelzimmer verschlimmert. „Mein Chef wusste darüber Bescheid“, sagt André. „Ich wollte nach den gut vier Wochen, die ich praktisch insgesamt auf Tour war, nur noch nach Hause.“ Doch der Unternehmer schickte ihm durch einen anderen Fahrer seinen eigenen Lkw wieder beladen für Italien zurück zum Autohof Sadobre. „Ich hatte die Anweisung, den Lkw am Freitag um zehn Uhr nach der Entlassung zu übernehmen und selbst zu einem Kunden bei Brescia zu fahren, dort abzuladen, noch neu zu laden und dann erst wieder zurück nach Deutschland zu fahren. Wieder über die ROLA.“

Doch André, mit dem ich die ganze Zeit in Kontakt war, kam erst Freitagnachmittag um 16.30 Uhr endlich wieder „auf freien Fuß“. Der Kunde hatte zwar bis 17.30 Uhr geöffnet, der Termin wäre nun aber für ihn gar nicht zu halten gewesen. „Also hätte ich nach dem Willen meines Chefs noch das gesamte Wochenende im Lkw in der Nähe des Kunden verbringen müssen.“ Ohne Zugang zu sanitären Anlagen, das weiß André aus Erfahrung. Noch am Freitagabend berichtete André mir über die darauffolgenden Auseinandersetzungen mit seinem Chef. Er nannte mir nun endlich den Namen der Firma. Ich habe den Inhaber schließlich gegen 19 Uhr selbst auf dessen Handy angerufen und ihn um eine Erklärung gebeten, wieso er seinen Fahrer nicht einfach nach Hause holen würde. Nach genau vier Minuten ohne jedwede Einsicht beendete der Unternehmer das Gespräch.

In der Notaufnahme krankgeschrieben

André hatte zwar noch den Lkw-Schlüssel des DAF bei sich, aber er sah sich weder körperlich noch psychisch im Stand, zuerst noch eine Tour nach Italien zu fahren. Einige der Nachrichten per WhatsApp liegen mir vor. Darunter auch die konkrete Anweisung des Chefs: „Ich erwarte eine sofortige Arbeitsaufnahme, oder einen ärztlichen Nachweis über ihre Arbeitsunfähigkeit vor Ort.“ André war noch in der Nacht in die Notaufnahme des Krankenhauses in Sterzing gegangen und wurde dort, die Bescheinigung liegt mir auch vor, am 27. März um halb zwei morgens auf Grund der Rückenschmerzen sofort bis zum 31. März krankgeschrieben. Er erhielt auch endlich die richtigen Medikamente. Der behandelnde Arzt verordnete „Ruhe“.

Schließlich bekam André die schriftliche Anweisung, den Lkw, der ihm nach den drei Wochen in Quarantäne mit seinem Schlafzeug nun als einzige kurzfristige Übernachtungsmöglichkeit blieb, bis zum 28. März um 12 Uhr zu räumen, damit ein Ersatzfahrer die Tour zum Kunden termingerecht durchführen könne. Der „Höhepunkt“ dieser Botschaften hat dann auch mich geschockt. In der Tat schrieb der Chef an seinen vor Ort arbeitsunfähigen Fahrer: „Ich kann nicht ersehen, wo steht, dass Sie nach Hause müssen, und wenn das so sein sollte, müssen Sie sich eine Möglichkeit suchen, öffentliche Verkehrsmittel gibt`s genug.“ Von einer auf die andere Minute war André am Samstagvormittag in Sterzing gestrandet.

Eine Odyssee zurück nach Dresden

An dieser Stelle möchte ich mich auch im Namen von André zunächst dafür bedanken, dass ihm zwei namhafte Unternehmen sofort aus der Patsche helfen wollten. Georg Dettendorfer aus Nussdorf am Inn hätte André mit einem seiner Lkw, der am Samstagvormittag in Sterzing auf dem Rückweg nach Deutschland gerade Pause machte, mit dem negativen Corona-Test auf alle Fälle durch Österreich gebracht. André sprach aber auch den tschechischen Fahrer Rudolf Salek von der Niederlassung der Reinert Logistic in Nürnberg an, der aber erst noch Rücksprache mit seiner Disposition nehmen wollte. Ich habe dann am Samstagmorgen René Reinert schnell persönlich angerufen, der sofort entschieden hat, dass André auf alle Fälle eine Mitfahrt mit dem Kühlzug von Reinert nach Nürnberg hatte. Dort holte ihn schließlich ein Freund mit dem Pkw ab. Gegen 21 Uhr war André in Dresden.

Dort traf ihn sprichwörtlich der Schlag. In seinem Briefkasten lag bereits die „ordentliche Kündigung während der Probezeit“, datiert auf den 27. März. Immerhin „zum Ablauf einer 14-tägigen Kündigungsfrist“. Dazu per blauer Handschrift der Zusatz: „gelesen + eingetütet + eingeworfen am 27. 03. März, 11:45 Uhr“ mit der Unterschrift eines Silvio P., von dem André bis dato nie etwas gehört hatte. Ein regelrechter Schlag ins Gesicht.

Viele rechtliche Fragen

Mittlerweile hat André den Fachanwalt für Arbeitsrecht, Harry Binhammer, der auch Experte des FERNFAHRER ist, offiziell eingeschaltet, um rechtliche Unterstützung gebeten und ihm alle notwendigen Dokumente wie auch den Arbeitsvertrag zukommen lassen. Ebenfalls hat er Sven Fritzsche von den Kraftfahrerkreisen in Chemnitz besucht, der Andrés Fahrerkarte für die letzten vier Monate seiner Zeit beim letzten Arbeitgeber ausgelesen hat. Denn dieses für mich moralisch höchst fragwürdige Verhalten des Arbeitgebers wirft einige rechtliche Fragen auf, die grundsätzlich auch für andere Fahrer von Interesse sein können. Da ist zunächst die erste Frage nach der Kündigung in der Probezeit, die ja in der Regel ohne einen Grund im Zeitraum von bis zu sechs Monaten erfolgen kann. Es ist für jeden Arbeitgeber eine legale Möglichkeit, auch unliebsame Mitarbeiter – oder die, die sich an die Regeln halten wollen – wieder schnell loszuwerden. Natürlich können sich auch Fahrer, die feststellen, dass der neue Job nicht zu ihnen passt, schnell neu orientieren.

Kündigung in der Probezeit

Dazu sagt Binhammer: „Wegen einer Kündigung in der Probezeit vorzugehen, macht nur ausnahmsweise Sinn. Wenn die Kündigung willkürlich oder treuwidrig ist, dann führt sie nicht zur Auflösung des Arbeitsverhältnisses. Das Problem dabei ist, gewinnt der Fahrer das Verfahren, dann muss er ja wieder zum Arbeitgeber zurück. Eine Kündigung wegen Krankheit in der Probezeit wurde allerdings auch schon als unwirksam betrachtet, weil sie gegen das Maßregelungsverbot verstieß. Das Problem ist hier oftmals die Nachweisbarkeit.“ Ebenfalls wäre eine mögliche Lohnfortzahlung von bis zu sechs Wochen laut Paragraf 8 Entgeltfortzahlungsgesetz (EntgFZG) zu prüfen, selbst wenn das Arbeitsverhältnis bereits früher endet. „Die bisher angefallen Urlaubstage sind natürlich zu gewähren und müssen am Ende des Arbeitsverhältnisses ausbezahlt werden.“

Das Thema Arbeitszeitgesetz

Andrés Fall spielt sich im Rahmen von vier Monaten ab, in denen er bei seiner Spedition insgesamt beschäftigt war, was ihn auch hinsichtlich der Einhaltung von Paragraf 21 a des Arbeitszeitgesetzes interessant macht. Der Unternehmer muss die Arbeitszeiten seiner Fahrer ja so organisieren, dass der Fahrer im Mittel von vier Monaten 48 Stunden Arbeitszeit pro Woche nicht überschreitet. Nach einer Auswertung von Andrés Fahrerkarte durch eine entsprechende Software im Chemnitzer Büro der Kraftfahrerkreise (KFK) durch Sven Fritzsche liegen regelmäßig wiederkehrende Verstöße gegen die Lenk- und Ruhezeiten vor. Zweimal, so sagte mir André, sei bereits in Italien und Österreich ein hohes Bußgeld verhängt worden.

Foto: Kraftfahrerkreise Andrés Fahrerkarte wird bei den Kraftfahrerkreisen ausgelesen.

Damit liegt auch ein Verstoß gegen Artikel 10 Absatz 2 der VO (EG) 561/2006 der Sozialvorschriften vor: das Organisationsverschulden des Unternehmers. Eine Ermahnung zur Korrektur der dauerhaften Verstöße hat es aber laut Aussage von André nie gegeben, die Planung der Arbeitszeiten und Pausen wurde, so steht es laut Binhammer auch konkret im Arbeitsvertrag, vom Unternehmer vorgenommen. „Wir mussten immer alles machen, was der Chef gesagt hat“, sagt André. „Kundentermine waren auf alle Fälle einzuhalten.“

Quarantäne ist Freizeitausgleich

Laut Sven Fritzsche gibt es auf der Fahrkarte im Prinzip nur Lenk- und Ruhezeiten, der Tacho stellt laut André automatisch auf „Pause“ um. Demnach läge André D. knapp „offiziell“ im Rahmen der erlaubten Arbeitszeiten von maximal 208 Stunden im Monat. Mit den „realen“ Arbeitszeiten läge er wahrscheinlich drüber – was einer genauen Prüfung bedürfte. Ein Thema, das von mir bereits im Blog „Streit um die Mehrarbeit“ beleuchtet wurde. Allerdings, und das ist laut Binhammer die Crux an der Geschichte, kann die dreiwöchige Zeit in Quarantäne, obwohl sie hier faktisch einem Freiheitsentzug gleichkam, tatsächlich im Rahmen des Arbeitszeitgesetzes als Freizeitausgleich angerechnet werden, um im Mittel eben auf 48 Stunden zu kommen. Denn gearbeitet hat André in dieser Zeit ja nicht.

Übersetzung der Krankschreibung

Eher als Willkür ist es zu erachten, dass der Unternehmer nun für das Attest aus dem zweisprachigen Südtirol von André eine Übersetzung angefordert hat mit den Worten: „Amtssprache ist in Deutschland deutsch.“ Auf die Frage, ob der Fahrer hier wirklich die Übersetzung besorgen (und bezahlen) soll, meint Binhammer mit Verweis auf Paragraf 5 Abs. 2 EntgFZG. „Normalerweise nicht. Die Regeln für die innereuropäische Krankenversicherung sind festgelegt in zwei EU-Verordnungen. Im Wesentlichen ist dort die Anerkennung der Krankschreibungen der ausländischen Ärzte durch einheimische Krankenkassen geregelt. Es reicht, wenn man einer örtlichen Krankenkasse das Attest schickt und die muss das dann nach Deutschland schicken. Ausländische Krankschreibungen haben in der Regel den gleichen Beweiswert wie deutsche, müssen aber Mindestanforderungen erfüllen: Es muss die Arbeitsunfähigkeit attestiert sein und nicht nur die Krankheit, die momentane Adresse, die Dauer und das voraussichtliche Ende sollten ebenfalls drinstehen.

Die Frage der Rückkehr des Fahrers

Der nach meiner Meinung unglaublichste Vorgang in dieser Frage um die Fürsorgepflicht eines Arbeitgebers ist die Tatsache, dass dieser André quasi in Südtirol im Stich gelassen – oder nach dessen Krankschreibung regelrecht ausgesetzt hat. Die rechtliche Bewertung ist nun zu prüfen. Hätte der Unternehmer unter den bekannten Bedingungen die Rückkehr des Fahrers organisieren und bezahlen müssen? „Das ist zunächst im Rahmen der Fürsorgepflicht grundsätzlich möglich“, sagt Binhammer. „Wenn ein Fahrer in ein Risikogebiet geschickt wird, bestehen erhöhte Fürsorgepflichten. Gerade die möglicherweise nicht vorhandene Hygiene im Zug oder die konkrete Gefahr einer Infektion berechtigen einen Mitarbeiter sogar, seine Leistung zu verweigern, denn es dürfte ihm unzumutbar sein, sich einer solchen Gefahr auszusetzen, wie es in dem Zug vielleicht geschehen ist.“

Wenn er sich nun der Gefahr aussetzt und sich infiziert, muss der Arbeitgeber ihn bei der Rückkehr unterstützen, sei es, dass er ihm einen Flug bucht oder die Rückreise organisiert. Ist der Arbeitnehmer wieder gesund, muss er wieder arbeiten und der Arbeitgeber muss genau prüfen, ob er ihn wieder dorthin schicken kann. „Da der Fahrer André ja jetzt wohl nicht mehr ansteckend sein wird, müsste er auch wieder nach Italien fahren“, sagt Binhammer.

Krankschreibung wegen der Rückenschmerzen

Doch die Krankschreibung nach der Entlassung aus der Quarantäne erfolgte ja auf Grund der bereits bestehenden Rückenschmerzen. Hier gilt laut Binhammer zunächst die "normale" Lohnfortzahlung. „Der Fahrer bekommt seinen Lohn während der Arbeitsunfähigkeit. Gemäß Paragraf 17 Sozialgesetzbuch 5 muss der Arbeitgeber auch alle Kosten für die Krankenversorgung tragen. Er bekommt diese zwar von der Krankenkasse ersetzt, muss aber erstmal in Vorleistung gehen. Da die Abwicklung der Kosten aber inzwischen meist direkt zwischen den (in- und ausländischen) Krankenkassen geregelt ist, gibt es insoweit keinen Handlungsbedarf.“ Weiter meint Binhammer: „Die Corona-Infektion kann auch als Arbeitsunfall anerkannt werden und damit in die Zuständigkeit der BG Verkehr kommen, das heißt, dass von dort auch Leistungen folgen müssen.“

Die Frage der Heimreise nach Gesundung ist eine Frage der berufliche bedingten Aufwendungen - Reisekosten, die nach seiner Regelung im Arbeitsvertrag des Fahrers zu beurteilen sind. „Die Regelungen im vorliegenden Fall sind sehr unübersichtlich und für einen normalen Arbeitnehmer nicht abschätzbar, welche Kosten er nun ersetzt bekommt“, sagt Binhammer. „Ich halte die Regeln für nicht zulässig.“

Die neuen Regeln des Mobilitätspaketes

Doch über diesem speziellen Fall steht nun möglicherweise die am 20. August 2020 in Kraft getretene neue Reglung des Mobilitätspaketes, ich die ich zuletzt in meinem Blog „Total verfahren“ ausführlich beschrieben habe. Demnach, und das hat nun auch das Bundesamt für Güterverkehr (BAG) in Flyern in 21 Sprachen noch einmal ausdrücklich betont, „muss jeder Fahrer im grenzüberschreitenden Verkehr die Möglichkeit haben, innerhalb eines Zeitraums von vier Wochen an seinen Wohnsitz oder an die Betriebsstätte des Unternehmens, der der Fahrer „normalerweise zugeordnet ist“, zurückzukehren. Das Verkehrsunternehmen muss die Arbeit der Fahrer entsprechend planen, seine unternommenen Schritte dokumentieren sowie die Unterlagen auf Verlangen vorlegen.

„Die Vorschriften, die durch das EU-Mobilitätspaket seit August letzten Jahres neu eingeführt wurden, sind bekanntermaßen nicht sonderlich klar formuliert und lassen deshalb viel Spielraum für Interpretationen“, so auch der FERNFAHRER-Experte Götz Bopp. „So ist auch rein rechtlich nicht klar geregelt, ob der Unternehmer die Rückreise des Fahrers nur organisieren muss oder ob er im Zuge dessen auch verpflichtet ist, die Kosten dafür zu tragen.“ Die EU-Kommission hat zu diesem Punkt in ihrem Ende 2020 veröffentlichten Fragen-Antworten-Katalog zum Mobilitätspaket folgende Meinungsäußerung hinterlegt: „Endet die Arbeitszeit vor der Rückkehr an einen der beiden Orte an einem vom gewählten Ort entfernten Ort, so umfasst die Verpflichtung des Arbeitgebers, die Rückkehr der Fahrer zu organisieren, auch die finanzielle Verantwortung für die Deckung der Reisekosten.“

André G. hätte demnach mit dem Hinweis des Unternehmers, öffentliche Verkehrsmittel zu nutzen, am Ende wohl sogar mit einem Taxi nach Hause fahren können. „Auf alle Fälle“, so sagt Binhammer, „ist der Fahrer berechtigt, dem Unternehmer trotz einiger widersprechender Klauseln im Arbeitsvertrag die angefallenen Reisekosten in Rechnung zu stellen.“