Mitten in der Corona-Pandemie müssen sich Transport- und Logistikunternehmen auf neue Herausforderungen einstellen. Auf die Branche rollt eine zusätzliche Kostenlawine zu, was Fahrer und Firmen ab nächstem Jahr an der Tankstelle zu spüren bekommen. Dann verteuert der von der Bundesregierung beschlossene CO2-Preis fossile Kraft- und Brennstoffe. Zwei Jahre später soll ein CO2-Aufschlag auf die Maut folgen. Mit Blick darauf warnen Branchenverbände vor einer doppelten Kostenbelastung.

CO2-Preis: 2026 Zusatzkosten von 5.200 Euro pro Lkw

Schon die erste Stufe – der im Klimaschutzprogramm 2030 verankerte CO2-Preis – hat es in sich. Los geht es im nächsten Jahr mit 25 Euro pro Tonne CO2, bis 2025 erhöht sich das Ganze sukzessive auf 55 Euro, wie im Brennstoff-emissionshandelsgesetz (BEHG) festgelegt ist. Nach Berechnungen des Bundesverbands Güterkraftverkehr Logistik und Entsorgung (BGL) sind deutsche Unternehmen pro Lkw ab nächstem Jahr mit Zusatzkosten von 2.000 Euro konfrontiert, 2026 bereits mit 5.200 Euro. Dieser Annahme zugrunde liegen eine Jahresfahrleistung von 100.000 Kilometern und ein Verbrauch von 32 Litern.

Foto: Piotr Banczerowski „Wir haben nichts gegen CO2-Einsparungen und eine CO2-Bepreisung, aber sie muss wettbewerbsneutral erfolgen“, erklärt BGL-Vorstandssprecher Prof. Dr. Dirk Engelhardt.

Ohne eine Kompensation an anderer Stelle entstünden erhebliche Nachteile für deutsche Unternehmen, warnt der BGL. „Wir haben nichts gegen CO2-Einsparungen und eine CO2-Bepreisung, aber sie muss wettbewerbsneutral erfolgen“, erklärt Vorstandssprecher Prof. Dr. Dirk Engelhardt. Andernfalls sei zu befürchten, dass in Deutschland tankende Unternehmen mit sauberen Lkw ins Hintertreffen gegenüber Flottenbetreibern aus dem Ausland gerieten, die womöglich weniger CO2-arm unterwegs seien.

BGL: Unternehmen sehen ihre Existenzen gefährdet

Die Unternehmer seien sauer und sähen ihre Existenzen gefährdet, berichtet der BGL-Chef. „Durch das EU-Mobilitätspaket haben wir es geschafft, die unterschiedlichen Voraussetzungen zumindest ein Stück weit wieder in Balance zu bringen“, sagt er. Nun würden diese Bestrebungen torpediert. „Deutsche Mittelständler mit sauberen Lkw dürfen nicht durch ausländische Unternehmer mit weniger sauberen Lkw aus dem Markt gedrängt werden“, betont er.

DSLV: Weitere Einnahmequelle für den Staat

Alarmiert ist auch der Bundesverband Spedition und Logistik (DSLV), der bereits im Mai seine Sorgen gegenüber Umweltministerin Svenja Schulze (SPD) zum Ausdruck gebracht hatte. „Das nationale Emissionshandelssystem droht für den Straßengüterverkehr zu einer massiven Kostenbelastung und zu einer rein nationalen Einnahmequelle für den Staat zu werden, ohne auch nur einen spürbaren Beitrag zum international vereinbarten Klimaschutz leisten zu können“, erklärt Hauptgeschäftsführer Frank Huster.

„Zusätzlich wird der auf Deutschland begrenzte Emissionshandel bestehende Wettbewerbsnachteile deutscher Güterkraftverkehrsunternehmen sowie Speditionen und Logistikunternehmen mit eigenen Lkw-Flotten verstärken.“ Zugleich warnt Huster davor, dass sich diese Belastungen durch die anstehende Einführung einer CO2-Komponente auf die deutsche Maut noch potenzieren.

Ein wenig Hoffnung gibt Huster zumindest die Rückmeldung der Ministerin von Anfang Juli, in der sie versichert: „Ich werde mich dafür einsetzen, dass es im Rahmen der Einführung des CO2-Aufschlags auf die Lkw-Maut nicht zu Doppelbelastungen kommt.“ Allerdings weist der DSLV-Hauptgeschäftsführer auch darauf hin, dass ihm das Umweltministerium bislang eine Antwort schuldig geblieben sei, wie genau es diese Doppelbelastung vermeiden wolle.

CO2-Maut: Anreize für umweltbewusste Unternehmen

Zur Wahrheit gehört aber auch: Eine CO2 abhängige Maut könnte Unternehmen auch Vorteile bringen. Sie schafft Anreize für den Umstieg auf klimafreundliche Lkw, belohnt und entlastet also diejenigen Unternehmer, die aus eigenem Antrieb schon in emissionsarme Lkw investieren, während andere stärker zur Kasse gebeten werden, die diese Investitionen scheuen. Bisher entfällt der größte Posten bei der Berechnung der Maut auf den Verschleiß der Infrastruktur, erst dann folgen als externe Kosten die Komponenten für die Luftverschmutzung sowie für den Lärm.

Foto: DSLV/Regina Sablotny „Das nationale Emissionshandelssystem droht für den Straßengüterverkehr zu einer massiven Kostenbelastung und zu einer rein nationalen Einnahmequelle für den Staat zu werden“, erklärt DSLV-Hauptgeschäftsführer Frank Huster.

Allerdings ist es bis zu einer Differenzierung der Mautsätze noch ein weiter Weg, weil dazu zunächst eine seit langem geplante Novelle der Eurovignettenrichtlinie die Grundlage schaffen muss. Daher ist der Zeitplan mit dem Zieljahr 2023 für eine Umsetzung sehr ehrgeizig, wenn das Ganze vorher die EU-Instanzen passieren muss, die Richtlinie in nationales Recht umgesetzt werden und vorbereitend ein neues Wegekostengutachten in Auftrag gegeben werden muss. BGL und DSLV bauen deshalb darauf, dass die Bundesregierung ihre EU-Ratspräsidentschaft nutzt, um ihren Einfluss geltend zu machen.

Solange ein Durchbruch bei der Eurovignette ausbleibt, kann es in Deutschland keine CO2-Maut geben. Daher dringen die Verbände darauf, dass die Verantwortlichen im Verkehrsministerium die deutsche Ratspräsidentschaft nutzen, um Druck zu machen. BGL-Chef Egelhardt fordert sie auf, beim Zankapfel Maut für Transporter gesprächsbereit zu bleiben. „Zieht keine roten Linien, auch nicht bei den Fahrzeugen unter 7,5 Tonnen, wenn wir es mit dem Klimaschutz Ernst meinen“, sagt er.

DSLV: Transporterflotten müssen Wegekosten bezahlen

Die Union will diese Mautlücke aus Rücksicht auf den Koalitionspartner SPD wegen der negativen Auswirkungen auf Handwerker nicht schließen. Wobei die Maut nach unten für Pkw inzwischen auf Eis liegt. DSLV-Mann Huster sieht es nicht anders als sein BGL-Kollege. Wenn die Anlastung von Wegekosten als etabliertes Prinzip in Deutschland gelte, sei nicht nachvollziehbar, warum sich einzelne Berufsgruppen nicht am Erhalt der Straßen beteiligen sollten. „Dies darf keine Bremse für die deutsche Ratspräsidentschaft sein.“

Ob und wann die Mautdifferenzierung nun kommt – Fakt ist: Die Belastung für 2021 ist unausweichlich, der CO2-Preis beschlossene Sache. Die Argumentation hinter dem nationalen Emissionshandelssystem ist die gleiche wie bei der CO2-Maut: Ein CO2-Preis auf fossile Energieträger soll zum Umstieg auf klimaschonender Technologien animieren. „Heute ist das allerdings noch Theorie“, schränkt Huster ein. „Auf marktreife Schwerlast-Lkw, die CO2-frei oder deutlich -reduziert fahren, wartet die Logistikbranche händeringend. Also in welche Technologien soll sie heute ausweichen, um CO2-Abgaben zu sparen?“ Die Bundesregierung sieht den CO2-Preis als Instrument zum Klimaschutz und als Innovationstreiber für die deutsche Wirtschaft an. Spätestens an der Tankstelle wird die Branche ab Januar unweigerlich mit ihm konfrontiert.

Der CO2-Preis