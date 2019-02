Puma, das Immobilienunternehmen Dietz und der künftige Betreiber BLG Logistics haben den Bau des CO2-neutralen Multi-Channel-Zentrallagers für Puma in Geiselwind begonnen. Im unterfränkischen Landkreis Kitzingen mit direkter Anbindung an die Autobahn A3 entsteht ein neuer europäischer Logistikstandort im LEED-Gold-Standard (Leadership in Energy and Environmental Design). Für die Intralogistik zeichnet der österreichische Spezialist TGW verantwortlich. Für den Standort und Mietvertrag war Logivest beratend tätig.

Langjähriger Mietvertrag

Puma unterzeichnete den langjährigen Mietvertrag mit Dietz Ende 2018. Bei Fertigstellung im Jahr 2020 soll das Multi-Channel-Zentrallager für Puma über 63.500 m² Logistikfläche, 5.800 m² Büro- und Sozialflächen sowie mehr als 700 m² Technikflächen verfügen. Der Komplex besteht aus einem doppelgeschossigen Hallenteil, einem Hochregallager und einem Bürogebäude. Hinzu kommen Außenanlagen mit mehr als 150 Lkw- und 380 Pkw-Stellplätzen. Die Umsetzung erfolgt durch den Generalunternehmer Bremer, der bereits schon im Vorfeld an der Entwicklung beteiligt war.

„Forever Faster“

Das von Puma und seinem Logistikdienstleister BLG Logistics konzipierte Logistikzentrum soll Puma einen klaren Wettbewerbsvorteil verschaffen. Getreu dem Markenleitsatz „Forever Faster“, strebt Puma danach, die schnellste Sportmarke der Welt zu werden. Ein modernes Logistikzentrum erachtet das Unternehmen als unerlässlich, um schneller auf Kundenwünsche eingehen zu können und Ware dort einzusetzen, wo sie gebraucht wird.

Experte bei E-Commerce und Fashionlogistik

Die BLG-Gruppe hat sich nach eigenen Angaben zu einem Experten in den Bereichen E-Commerce und Fashionlogistik entwickelt. BLG Logistics betreibt bereits seit dem Herbst 2018 das derzeitige Puma-Logistikcenter in Schlüsselfeld. Die dort beschäftigten Mitarbeiter werden in die neue Anlage im benachbarten Geiselwind übernommen. Insgesamt werden dort rund 300 Arbeitsplätze entstehen. Mit der Intralogistik des Europazentrallagers beauftragte Puma die TGW Logistics Group, einen international führenden Anbieter von Intralogistik-Lösungen, der für seine Kunden hochautomatisierte Lösungen realisiert.