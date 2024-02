CO2-Aufschlag auf die Lkw-Maut Einfache Registrierung von CO2-Emissionsklassen

Im Herbst 2023 hat der Deutsche Bundestag ein Gesetz verabschiedet, das eine Vorgabe aus der EU-Wegekostenrichtlinie umsetzt. Seit dem 1. Dezember ist die Lkw-Maut um einen CO2-Aufschlag erweitert. Die Maut wurde somit um 200 Euro pro Tonne CO2 erhöht. Außerdem wurden CO2-Emissionsklassen eingeführt. Je nach CO2-Emissionsklasse des geführten Fahrzeuges fallen zusätzliche Kosten an. Vergleichbares gilt seit dem 1. Januar 2024 auch in Österreich.

Je besser die Emissionsklasse, desto günstiger der Tarif

Die Maut wird seit dem 1. Dezember 2023 aus der zurückgelegten mautpflichtigen Strecke des Fahrzeugs und einem Mautsatz in Cent pro Kilometer berechnet, der jeweils einen Anteil für die verursachten Lärmbelastungs- und Infrastrukturkosten sowie Luftverschmutzungs- und CO₂-Emissionskosten enthält. Die Mautsatz-Anteile für Infrastruktur- und Lärmbelastungskosten sind abhängig von der Gewichtsklasse sowie oberhalb von 18 Tonnen tzGm zusätzlich von der Achszahl. Der Mautsatz-Anteil für Luftverschmutzung richtet sich nach der Schadstoffklasse, der Mautsatz-Anteil für CO₂-Emissionen nach der CO₂-Emissionsklasse.

Jedes Fahrzeug hat einen spezifischen CO2-Ausstoß-Wert und wird auf Basis dieses Wertes zum Erstregistrierungsdatum – anhand verschiedener Fahrzeugparameter – initial für sechs Jahre in eine der fünf CO2-Emissionsklassen eingestuft. Danach findet eine CO2-Reklassifizierung für Fahrzeuge der CO2-Emissionsklassen 2 und 3 statt, bei der geprüft wird, ob die aktuelle CO2-Emissionsklasse des Fahrzeuges noch konform ist. Fahrzeuge mit CO2-Emissionsklassen 1, 4 und 5 bleiben in der jeweiligen Kategorie und werden nicht reklassifiziert.

Emissionsfreie Fahrzeuge werden in die beste Emissionsklasse 5 eingestuft. Je besser die CO2-Emissionsklasse eines Fahrzeuges ist, desto günstiger ist sein Tarif. Einen Überblick über die unterschiedlichen Emissionsklassen gibt es hier.

Registrierungsmöglichkeit über das UTA Service Center

Fahrzeuge mit Erstregistrierungsdatum ab dem 1. Juli 2019 können durch einen entsprechenden Nachweis in einer besseren CO2-Emissionsklasse registriert werden. Dafür sind das Customer Information File (CIF) und das Certificate of Conformity (COC) nötig, die eingereicht und anschließend geprüft werden müssen. Außerdem ist das Registrierungsverfahren abhängig von der genutzten On Board Unit (OBU). UTA Edenred ist erfahrener Partner auch für die zuverlässige Emissionsklassen-Registrierung. Der Mobilitätsdienstleister berät nicht nur schriftlich und telefonisch zu Fragen rund um das Thema, sondern bietet auch eine Registrierungsmöglichkeit über das UTA Service Center an. Die CO2-Klasse wird direkt bei der Neubestellung einer UTA One® next Mautbox oder bei Fahrzeugdatenänderungen registriert. Dieser Service funktioniert aktuell für Deutschland und Österreich.

Umfassendste EETS-Lösung am Markt

Die UTA One® next – Nachfolger der bewährten UTA One® - hat sich als optimale und zukunftssichere EETS-Mautlösung etabliert. Die standardmäßig fixe Installation bietet präventiven Schutz vor Installationsfehlern und daraus resultierenden Strafen. Die UTA One® next schafft hohe Transparenz durch Echtzeit-Monitoring für Fuhrparkverantwortliche. Die OBU lässt sich komfortabel via Smartphone-App steuern und ist mit dem neuesten Mobilfunkstandard kompatibel. Mit 17 Mautkontexten in 15 Ländern ist sie die aktuell umfassendste EETS-Mautlösung am Markt und ermöglicht grenzenlose Mobilität in Europa.