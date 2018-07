Moderne Induktionstechnik erhitzt nur den gewünschten Bereich und schont dadurch Kabel, Leitungen, Dichtungen und Kunststoffteile in der Umgebung. Mit dem CH-37-Induktionserhitzer von Car-O-Liner lassen sich Stahlbauteile an Achsen, Rahmen und Karosserie thermisch behandeln. Der Erhitzer ermöglicht laut Hersteller sauberes und präzises Arbeiten auch an schwer zugänglichen Stellen. Das wassergekühlte Gerät arbeite mit einer Induktionsleistung von 3,7 Kilowatt und kann an jede ausreichend abgesicherte 240-Volt-Steckdose angeschlossen werden.