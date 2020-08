BYD hat die ersten Elektro-Stadtbusse an die Bochum-Gelsenkirchener Straßenbahnen (Bogestra) geliefert. Gemeinsam mit der Straßenbahn Herne-Castrop-Rauxel (HCR) hat das Busunternehmen insgesamt 22 E-Busse geordert.

Der chinesische Fahrzeugbauer BYD feiert eine wichtige Fahrzeugübergabe: Mit der Lieferung der ersten Elektrobusse an die Bochum-Gelsenkirchener Straßenbahnen (Bogestra) und die Straßenbahn Herne-Castrop-Rauxel (HCR) hat der selbsternannte E-Bus-Weltmarktführer mit der ersten Flottenlieferung an einen Anbieter öffentlicher Verkehrsmittel in Deutschland begonnen. Insgesamt haben Bogestra und HCR demnach 22 batterieelektrische BYD-Stadtbusse geordert.

Die 12-Meter-Busse können laut BYD bis zu 80 Fahrgäste befördern und verfügen über eine Reichweite von 200 Kilometern. Trotz der Corona-Krise sollen die Elektrobusse planmäßig bei Bogestra und HCR in Betrieb gestellt werden können. Sie werden laut BYD zudem mit einer Sendung Gesichtsmasken bestückt, die die Chinesen selbst produzieren. Damit will BYD seinen Beitrag zur Sicherheit des ÖPNV in Deutschland beitragen.