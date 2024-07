Digitaler Lieferschein von Cloud4Log Self-Service beim Wareneingang eingeführt

Für Lkw-Fahrer, die drei Verteilzentren von dm-Drogeriemarkt anfahren, soll es künftig leichter werden. Möglich macht das eine neue Version des digitalen Lieferscheins von Cloud4Log. Das Kooperationsprojekt von GS1 Germany und der Bundesvereinigung Logistik hat das aktuelle Release Anfang Juli 2024 veröffentlicht und damit einen Self-Service beim Wareneingang ermöglicht.

Digitalisierung vermeidet Fehler

Der Lieferscheinprozess mit Papierbelegen sei häufig zeitaufwändig, fehleranfällig und bringe für alle beteiligten Akteure einen hohen manuellen Aufwand mit sich, heißt es seitens Cloud4Log. Durch den Einsatz eines digitalen Lieferscheins sollen diese Probleme nun gelöst werden. Der neue Self-Service soll jetzt den Wareneingangsprozess für Lkw-Fahrer und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Wareneingang weiter vereinfachen.

Lkw-Fahrer können Lieferungen anmelden

Über einen Self-Check-in an den jeweiligen Wareneingängen haben die Berufskraftfahrer jetzt die Möglichkeit, Lieferungen selbstständig anzumelden. Dies spare nicht nur Zeit und Ressourcen, sondern biete auch viele Vorteile für das Wareneingangspersonal. Der neue Service steht seit Anfang Juli allen bei Cloud4Log registrierten Empfängerstandorten zur Verfügung, so die Projektbeteiligten.

Standortspezifische Daten direkt eingeben

An der Entwicklung beteiligt war dm-Drogeriemarkt. Den Start machte das dm-Verteilzentrum in Waghäusel am 10. Juli 2024. An einem Tablet kann das Fahrpersonal jetzt dort standortspezifische Daten wie Name, Kennzeichen oder Tournummer direkt eingeben. So erhalten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Wareneingang die Informationen für die interne Abwicklung schneller und einfacher.

Ohne Sprachbarrieren im Prozess kommunizieren

Die Tablet-Lösung bietet eine Auswahl an 14 Sprachen zur nahtlosen Kommunikation zwischen dem Fahrpersonal und der internen Logistikabteilung, ohne Sprachbarrieren und zeitliche Einschränkungen. Die kontaktlose Abwicklung sei, so Cloud4Log, ein weiterer Vorteil des neuen Release. Durch die digitale Erfassung und Übermittlung der Daten sowie dem vereinfachten Einholen von digitalen Unterschriften entfalle die Notwendigkeit von physischen Dokumenten. Dies trage nicht nur zur Effizienzsteigerung bei, sondern auch zur Digitalisierung und Ressourcenschonung.

Lesen Sie auch