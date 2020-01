Siemens Mobility hat Linienbusse in New York mit einer mobilen Busspur-Überwachung ausgestattet. Das System soll die Pünktlichkeit der Busse erhöhen.

Durch ein an Bussen montiertes Kamerasystem verhilft Siemens Mobility dem Öffentlichen Nahverkehr in New York zu einem höheren Tempo, einer höheren Effizienz und einer größeren Pünktlichkeit. Die ABLE-Technologie (Automatic Bus Lane Enforcement) erfasst demnach automatisch die Kennzeichen von Verkehrsteilnehmern, die sich rechtswidrig auf der Busspur befinden und so die Linienbusse behindern. Im Anschluss werden die Aufnahmen mit zusätzlichen Standortinformationen versehen.

Das System ist laut Siemens Mobility aktuell in Bussen der Linie M15 des Select Bus Service installiert. Diese Fahrzeuge befördern unter der Nutzung der Busspuren täglich mehr als 44.000 Fahrgäste durch die amerikanische Metropole. Laut Siemens Mobility wäre die Alternative zu den Kameras an den Bussen eine wesentlich aufwändigere straßenseitige Infrastruktur.

"Siemens Mobility hat aus den Komponenten GPS, Geo-Fencing und ALPR (Automated License Plate Recognition – Automatische Nummernschilderkennung) eine innovative kombinierte Lösung entwickelt, die dafür sorgt, dass die städtischen Busse nicht durch andere Fahrzeuge behindert werden und so effizienter unterwegs sein können", erklärt Michael Peter, CEO von Siemens Mobility. Die moderne Technologie werde nicht nur für die Fahrgäste der New Yorker Buslinien Verbesserungen bringen, sondern auch dazu beitragen, Staus zu verringern und die Reisezeiten und die Verkehrssicherheit allgemein zu optimieren. Das System hat sich laut Siemens Mobility bereits in Projekten weltweit bewährt.