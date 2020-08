Jetzt sind es nicht einmal die moderaten 170 Millionen Euro geworden, die der Bundesverband der Busunternehmer (bdo) bei einem Treffen am 14. Mai mit dem Verkehrsministerium in den Ring des Corona-Verteilungskampfes geworfen hatte. Eine zehnköpfige Abordnung hatte gemeinsam mit dem Team um Minister Andreas Scheuer (CSU) einen Minimalkatalog erarbeitet, der die Vorhaltekosten der zumeist neuen Euro-6-Busflotten vom Start des "Reiseverbots" vom 17. März bis zu den weitgehenden Lockerungen Ende Juni auf diesen Betrag festsetzt. Das wäre zwar nur ein sprichwörtlicher Tropfen auf den heißen Stein, der Verband bedankte sich trotzdem schon bei Scheuer.

Proteste von #honkforhope und bdo

Foto: Thorsten Wagner Drei Konvois zu 100 Bussen und weitere selbstorganisierte Demonstrationen ließen Berlin und andere Städte am 27. Mai mit ihren lauten Luftdruck-Bushupen aufhorchen.

Dass die Situation kritisch ist für viele Unternehmen der Branche, zeigte die große Beteiligung an der offiziellen und den parallel von der europäischen Unternehmer-Vereinigung #honkforhope angesetzten Sternfahrten und Konvois in Berlin und einigen anderen deutschen Städten am 27. Mai – der nächste Aufschlag war schon für den 17. Juni angesetzt. Man darf gespannt sein, ob sich das Bild künftig geschlossener darstellen wird als bisher. #Honkforhope und der bdo hatten sich zunächst nämlich scharfe Auseinandersetzungen mit "Krawall"-Vorwürfen und Zahlenkriegen geliefert, die zuletzt sogar in offene Rücktrittsforderungen an die bdo-Spitze gipfelten. Trotzdem bleibt der quirlige Unternehmer-Verbund durchaus gesprächsbereit: Um "Grabenkämpfe aller Arten" zu verhindern, plant die Initiative laut Gründer Alexander Ehrlich aus Österreich eine "Allianz mit verwandten Branchen, die ebenso übersehen wurden wie wir." Man wolle nicht mehr hupend demonstrieren, sondern in diversen Kundgebungen erklären: "Gehört wurden wir, aber nicht verstanden." Um Verständnis werben, war auch das Ansinnen eines klagenden Briefes des bdo-Präsidenten an SPD-Finanzminister Olaf Scholz, mit dem der Verband kurz vor dem ersten Aktionstag am 27. Mai in Berlin nochmals eindringlich den Ernst der Lage unterstrich: "Was ich vor einem Monat befürchtet habe, ist nun eingetreten: Das Unternehmenssterben in der Bustouristik hat begonnen. Die ersten UnternehmerInnen haben Insolvenz anmelden müssen." Obwohl die strengen Insolvenzregeln ja derzeit aufgrund der Krise ausgesetzt sind, weiß der Vorsitzende der Gütegemeinschaft Buskomfort (gbk), Hermann Meyering, selbst von rund 20 Insolvenzen – und er schätzt, dass "in den nächsten Monaten der Hälfte der Branche die Insolvenz droht".