Exakt 944 Kilometer ist der Schwertransport problemlos durch die Republik gerollt – doch im letzten Kreisverkehr, rund vier Kilometer vor dem Ziel, passiert das Malheur: Ein Hydraulikschlauch mit zwei Zentimeter Durchmesser beginnt zu lecken – der fast 90 Tonnen schwere, 54 Meter lange und 4,8 Meter breite Zug lässt sich keinen Zentimeter mehr bewegen. "Das kann immer passieren, das Material ist ja bei solchen Einsätzen extremsten Belastungen ausgesetzt. Und um für alle Eventualitäten Ersatzteile dabeizuhaben, bräuchten wir einen eigenen Lkw", sagt Hermann Futterknecht, einer der beiden Fahrer des Schwertransports. Zunächst versucht er sich mit seinen Kollegen vom Stuttgarter Schwertransporteur Hermann Paule an einer Notreparatur, doch schnell sehen sie ein, dass der mit Stahlgewebe verstärkte Spezialschlauch mit Bordmitteln nicht notdürftig repariert werden kann. Zumal auf den letzten Kilometern noch ein paar Kurven warten, in denen die Hubhebelkesselbrücke gefordert werden wird. Also steckt die großvolumige Fracht – ein ganz besonderes Weihnachtsgeschenk für das Kommando Spezialkräfte (KSK), die in Calw stationierte Elitetruppe der Bundeswehr – erst einmal ein paar Stunden im Kreisverkehr fest. Und das vor den Augen zahlreicher Schaulustiger und Medienvertreter, die sich in dieser feuchtkalten Nacht kurz vor Weihnachten versammelt haben.

