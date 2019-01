Die Hölkemeier-Spedition hat ihren Sitz in Minden und unterhält Niederlassungen in Porta Westfalica, Bad Oeynhausen und Vlotho. Das Ziel beider Unternehmen ist es, das nationale und internationale Wachstum gemeinsam voranzutreiben. Die L.I.T.-Gruppe möchte zudem die Präsenz in Ostwestfalen stärken und baut dort ihr Transport- und Logistiknetzwerk aus.

Hölkemeier weiter unter eigenem Namen

Bereits seit 30 Jahren ist die L.I.T.-Gruppe mit einer Niederlassung in Minden vertreten. Die Spedition Hölkemeier arbeitet weiterhin unter eigenem Namen und mit dem bewährten Team als eigenständige Geschäftseinheit der L.I.T. Gruppe. „Bisher haben wir Kunden insbesondere auf regionaler Ebene gewonnen. Durch die Zusammenarbeit mit der L.I.T. Gruppe sind wir jetzt in der Lage, internationale Märkte zu erobern“, sagt Lars Hölkemeier (im Bild links), Geschäftsführer der Hölkemeier-Spedition, der diese Position auch künftig bekleiden wird.

Axel Schleef als zweiter Geschäftsführer

Als zweiter Geschäftsführer steht ihm nun Axel Schleef (im Bild rechts) zur Seite, der unter anderem als Operativer Leiter bei der Unternehmenseinheit L.I.T. Lager & Logistik tätig ist. Kerngeschäft von Hölkemeier bleibt das Warehousing und der Transport von Teil- und Komplettladungen, insbesondere für Firmen aus dem Bereich SHK (Sanitär/Heizung/Klima), Stahl, Maschinenbau und Handel. Ziel beider Unternehmen ist es jetzt, den Kundenstamm in diesen Branchen zu erweitern, wie Axel Schleef erklärt: „Die Zusammenarbeit bringt Synergieeffekte mit sich, von denen vor allem die Kunden profitieren. Indem wir das Leistungsportfolio durch beispielsweise Luft- und Seefracht erweitern, werden wir verstärkt für internationale Unternehmen aus dem Bereich SHK, Stahl, Maschinenbau und Handel attraktiv.“

100.000 Quadratmeter Logistikfläche

Die Spedition bringt dabei 100.000 Quadratmeter Logistikfläche, Sattelzugmaschinen, Wechselbrückenfahrzeuge und rund 60 Auflieger in die L.I.T.-Gruppe ein. Um dem Wachstumskurs in Ostwestfalen Rechnung zu tragen, hat L.I.T. Anfang des Jahres außerdem ein neues Bürogebäude in Minden bezogen. In dem 1.000 Quadratmeter großen Komplex an der Magdeburger Straße im Industriegebiet Päpinghausen finden bis zu 70 Mitarbeiter des Unternehmens Platz. Großer Vorteil des neuen Standorts ist seine Nähe zum Containerhafen Regioport Weser mit Anschluss an den Schiffs-, Eisenbahn- und Lkw-Verkehr. Hinzu kommt, dass in unmittelbarer Nachbarschaft auch der Firmensitz der Hölkemeier-Spedition liegt.