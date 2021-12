lastauto omnibus: Herr Dr. Jurytko, bevor Sie im Juni die Geschäftsführung bei Cellcentric übernahmen, leiteten Sie das weltgrößte Lkw-Werk von Daimler Truck in Wörth. Wie schwer fiel Ihnen der Wechsel vom Konzern zum Start-up?

Jurytko: Der Wechsel in ein ganz neues Betätigungsfeld machte genau den Reiz der neuen Aufgabe aus. Ich freue mich sehr auf die Pionierarbeit, die vor uns liegt, und darüber, meinen Teil dazu beitragen zu dürfen. Es geht um eine technologische Weiterentwicklung, um ein Überführen von Forschungsarbeit in eine Kommerzialisierung. Was kann es Besseres geben, als mich mit meiner gesammelten Erfahrung aus 30 Jahren Berufsleben und großer Leidenschaft für diese Themen hier einzubringen? Ich habe ein tolles Team, das die Dinge anpacken, verändern und zum Erfolg führen will.

Und wie kommen Sie mit der Mentalität eines Start-ups klar? In Konzernen dürfte nicht ganz so hemdsärmelig gearbeitet werden.

Ach, der Hemdkragen war bei mir schon vorher offen. Aber Spaß beiseite: Es stimmt schon, dass man sich in einem Start-up frei von manchen Konventionen macht, die man in der Konzernwelt vorfindet. Wir haben viele junge Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und eine große Offenheit für neue Formen der Zusammenarbeit. Durch die Nutzung digitaler Tools sind wir flott unterwegs. Vieles geht auf Zuruf, wir kommen zu schnellen Entscheidungen, und ebenso schnell können wir Informationen teilen. Doch sollte man sich nicht täuschen: Auch im Start-up gelten klare Regeln, was Compliance oder Auditierungen angeht.