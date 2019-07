Einer Mitteilung zufolge stellt Kühne + Nagel zwei Areale in Belgien und Luxemburg, die dem Netzwerk zugefügt werden. Mit Geel in Belgien und Contern in Luxemburg kommen demnach zwei Standorte in Transitländern hinzu, die Warenströme zwischen Ost- und Westeuropa verbinden. Beide Areale liegen verkehrsgünstig in unmittelbarer Autobahnnähe, bieten künftig 40 zusätzliche Parkplätze sowie ein Höchstmaß an Sicherheit: sie sind umzäunt, videoüberwacht und rund um die Uhr ist ein Sicherheitsdienst vor Ort. Unangemeldete oder unbekannte Lkw werden nicht auf das Areal gelassen. Für die Fahrer stehen Sanitäranlagen mit Duschen sowie ein Restaurant in unmittelbarer Nähe zur Verfügung.

„Bosch Secure Truck Parking ist eine sinnvolle und zukunftsweisende Lösung, an der wir uns gerne beteiligen. Sie verbindet eine digitale Plattform mit dem Sharing-Gedanken“, so Uwe Hött, Regional Overland Manager bei Kuehne + Nagel. „Das bringt Vorteile für alle: Sicher parkende Lkw und weniger Such-Verkehr tragen zu mehr Sicherheit und weniger CO²-Ausstoß auf unseren Straßen bei.“

Über Bosch Secure Truck Parking können Unternehmen und Fahrer online oder per App Stellplätze auf Autohöfen, Firmengeländen und Speditionsarealen buchen, auch Parkgebühren können online beglichen werden. Zudem gibt die Plattform Informationen zu Sicherheits- und Komfortausstattung des Parkplatzes und erfasst freie Flächen in Echtzeit.