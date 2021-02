Laut einer Mitteilung ist das Ziel des Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI), bis 2030 den Anteil des Güterverkehrs auf der Schiene auf mindestens 25 Prozent erhöhen. Durch einen besseren Zugang zur Schiene sollen Unternehmen mehr Anreize haben, ihre Waren auf der umweltfreundlichen Schiene zu versenden, so die Mitteilung.

Gleisanschluss vor der Tür

„Je kürzer und einfacher der Weg zur Schiene, desto eher transportieren Unternehmen ihre Waren mit der Bahn. Mit einem Gleisanschluss direkt vor der Tür oder einem Verladebahnhof in der Nähe fällt die Entscheidung leichter“, sagt Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer. „Deshalb unterstützen wir private Investitionen, fördern den Bau von Umschlagbahnhöfen und beschleunigen Planungen.“

Kostenübernahme bei privaten Investitionen

Die Maßnahmen des BMVI sind wie folgt:

1. Mehr Mittel für private Investitionen in Anschlüsse: Ein neues Bundesförderprogramm übernimmt ab 1.März 2021 bis zu 50 Prozent der Kosten für Neu- und Ausbau, die Reaktivierung und den Erhalt bestehender Zugänge. Ab 2021 stehen demnach jährlich 34 Millionen Euro zur Verfügung; ab 2024 sind es 49 Millionen Euro. Der Gesamtumfang des Programms beträgt 200 Millionen Euro für fünf Jahre.

Schnellere Planung

2. Schneller Planen: Private Investitionen in neue Zugänge sollen durch schnellere Planungen beschleunigt werden. Für Gleisanschlüsse bis 2.000 Meter und für die Anbindungen von Industrie- und Gewerbegebieten bis 3.000 Meter muss in der Regel kein Planfeststellungsverfahren mehr durchgeführt werden.

3. Faire Kostenteilung: Bei der Anbindung privater Schienenanschlüsse sollen die Kosten für eine Weiche, beispielsweise für Betrieb und Ersatzneubau, von beiden Seiten getragen werden: den Infrastrukturunternehmen und den privaten Investoren. Dafür wird eine rechtliche Klarstellung im Allgemeinen Eisenbahngesetz angestrebt. Zur finanziellen Unterstützung fördert das BMVI mit dem Bundesförderprogramm ab dem 1. März anteilig auch den Austausch alter Weichen.

Mehr Güterbahnhöfe im ländlichen Raum

4. Mehr Güterbahnhöfe in Städten und Gemeinden: Für Investitionen in kleinere und mittlere Güterbahnhöfe weitet das BMVI ab 1. März das Bundesförderprogramm aus und ermöglicht eine Förderung von bis zu 80 Prozent der Investitionskosten in multifunktionale Umschlagpunkte, an denen die Sendungen gebündelt und dann auf die Schiene verladen werden. Davon soll insbesondere der ländliche Raum profitieren.

5. Industrie- und Gewerbegebiete anbinden: Beim Bau eines Industrie- und Gewerbegebiets soll vor Ort der Anschluss an das Schienennetz bereits mitgeplant werden. Vorhandene Anschlüsse, die brachliegen, sollen reaktiviert werden, um Verkehre von verschiedenen Unternehmen zu bündeln. Investitionen in solche Anschlüsse von Unternehmen in privater Rechtsform werden ab dem 1.März durch den Bund mit bis zu 50 Prozent unterstützt.

Verbände begrüßen Investitionsoffensive

Der Bundesverband Spedition und Logistik (DSLV) und der Verband Deutscher Verkehrsunternehmen (VDV) begrüßen die angekündigte Investitionsoffensive. Die neue, ab März geltende Förderrichtlinie unterstützte Eisenbahnen, Verlader und Speditionen beim Aus- und Neubau von Gleisanschlüssen.

Besonders zu begrüßen sei die erstmalige finanzielle Förderung für die Errichtung multifunktionaler Terminals in Höhe von bis zu 80 Prozent, die DSLV und VDV gemeinsam gefordert hatten. Dadurch könne das bestehende Terminalnetz nicht nur erhalten, sondern noch weiter ausgebaut werden und der Anteil multimodaler Verkehre Straße–Schiene wachsen.

„Gleisanschlüsse sind neuralgische Schnittstellen der Logistik in das System Schiene. Eine verstärkte finanzielle Förderung des Gleisanschlussausbaus wird die gemeinsamen Anstrengungen von Wirtschaft und Politik, noch mehr Güter auf umweltfreundlichere Verkehrsträger wie die Schiene zu verlagern, spürbar unterstützen.“, sagt DSLV-Präsident Axel Plaß.