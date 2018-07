Im Alleingang kann Deutschland keinen Abbiegeassistenten für Lkw vorschreiben. Bundesverkehrsminister Scheuer will das Thema daher mit der "Aktion Abbiegeassistent" forcieren.

Zu einem ersten Treffen im Rahmen der "Aktion Abbiegeassistent" fanden sich nach Angaben des Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI) heute neben Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) Unternehmen, Fahrzeughersteller, Prüforganisationen, Verbänden sowie Autofahrer- und Radfahrerclubs und Vertretern der Polizei in Berlin ein.

Ziel ist es demnach, alle nationalen Möglichkeiten auszuschöpfen, um die Einführung von Abbiegeassistenten zu beschleunigen. Ima Rahmen der Aktion haben sich demnach bereits die Unternehmen Edeka/Netto Marken-Discount, Aldi Nord, Aldi Süd, Alba, DB Schenker und weitere Logistikdiestleister als erste Sicherheitspartner des BMVI verpflichtet, vor dem verbindlichen Einführungsdatum auf EU-Ebene ihren Fuhrpark mit Abbiegeassistenten nachzurüsten beziehungsweise ausschließlich Neufahrzeuge mit Abbiegeassistenten anzuschaffen. Wer über keine eigene Flotte verfügt, verpflichtet sich dazu, ausschließlich Fahrzeuge zu nutzen, die mit Abbiegeassistenten ausgerüstet sind.

Auch das BMVI will mit guten Beispiel vorangehen. Das BMVI wird demnach bis 2019 alle Nutzfahrzeuge ab 3,5 Tonnen der nachgeordneten Behörden mit Abbiegeassistenten ausstatten. Neue Fahrzeuge werden mit den Systemen beschafft, bereits vorhandene Fahrzeuge werden nachgerüstet im Rahmen von turnusmäßigen Wartungen und Reparaturen. Die Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung (WSV) macht mit mehr als 260 Lkw den Start.

"Zukünftig sollte kein Lkw mehr unterwegs sein, der nicht mit einem Abbiegeassistenten ausgerüstet ist. Dafür setze ich mich als Bundesminister ein - und ich werde nicht locker lassen. Wir stehen alle in der Verantwortung!", sagt Scheuer in einer Mitteilung des Ministeriums. "Und jeder Fahrer, der mit einem Lkw mit Abbiegeassistent unterwegs ist, bekommt das neue Trucker-Abzeichen #IchHabDenAssi. Das können die Frauen und Männer am Steuer mit Stolz auf ihren Lkws anbringen."

