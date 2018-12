Ausgezeichnete Arbeit: Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD) hat fünf Projekte mit zusammen 70.000 Euro prämiert, die einen Beitrag zu einer klimafreundlichen Logistik in Städten leisten. Der Wettbewerb fand zum ersten Mal statt, zu ihm hatten das Bundesumweltministerium (BMU) und das Umweltbundesamt (UBA) gemeinsam aufgerufen.

Einziges Unternehmen neben zwei Hochschulen und einer Kommune unter den Preisträgern ist der Logistikdienstleister Dachser, der für sein Konzept zur emissionsfreien Stückgut-Distribution in Stuttgart ausgezeichnet wurde. Weitere Preise gingen an das Amt für Verkehrsmanagement der Stadt Heidelberg, die Technische Hochschule Nürnberg und das Fraunhofer-Institut für Materialfluss und Logistik (IML) in Dortmund, das gleich zwei Preise bekam.

Anlass für den Wettbewerb sei der wachsende Lieferverkehr, erklärt das BMU, der auch auf den wachsenden Online-Handel zurückzuführen sei. Der wachsende Verkehr geht mit wachsenden Emissionen einher – seien es Stickoxide, Lärm oder Treibhausgase. Innovative Logistikkonzepte könnten helfen, diesen Herausforderungen zu begegnen, teilt das Ministerium mit und weist zugleich darauf hin, dass Nutzfahrzeuge für fast ein Fünftel der innerstädtischen Stickoxide verantwortlich sind.

Krautzberger: Zeit, dass solche Logistikprojekte eingeführt werden

Umweltministerin Schulze sagte, die eingereichten Beiträge zeigten spannende Ansätze, die zu einer Verkehrswende in den Städten beitrügen. Insgesamt wurden 76 Projekte eingereicht, eine siebenköpfige Expertenjury wählte daraus die besten aus. Auch UBA-Präsidentin Maria Krautzberger zeigte sich von den eingereichten Projekten angetan. „Es ist an der Zeit, dass solche nachhaltigen Logistikkonzepte flächendeckend in unseren Städten eingeführt werden“, betonte sie.

Jeder der vier Preisträger darf sich über jeweils 16.000 Euro freuen, für den Fraunhofer-Ansatz gab es einen Sonderpreis von 6.000 Euro. Und das sind die ausgezeichneten Projekte: