Der Umsatz von BLG Logistics sank im Geschäftsjahr 2020 um 8,1 Prozent auf knapp 1,1 Milliarden Euro. Im Vorjahr lag der Umsatz bei rund 1,16 Milliarden Euro. Nach eigenen Angaben brachen die Umsatzerlöse dabei in allen Geschäftsbereichen aufgrund der weltweiten Corona-Einschränkungen in den Lockdown-Monaten März bis Mai ein. In der Folge verzeichnet BLG für 2020 einen operativen Verlust in Höhe von 25 Millionen Euro.

Sondereffekte beslasten das Ergebnis

Zusätzlich belasten Sondereffekte das Ergebnis, die teilweise durch die Corona-Pandemie bedingt sind: Im Geschäftsbereich Container belaufen sich diese Sondereffekte laut BLG auf 60,2 Millionen Euro, in den anderen beiden Geschäftsbereichen Automobile und Contract zusammen auf 30,7 Millionen Euro. Insgesamt weist die BLG-Gruppe für das Berichtsjahr 2020 ein negatives Ergebnis vor Steuern von minus 116,1 Millionen Euro auf.

Weniger Autos umgesschlagen

Besonders zu Buche schug dabei die Krise in der Automobilindustrie. Am größten Umschlagsstandort, dem BLG Auto-Terminal Bremerhaven, wurden mit 1,7 Millionen Fahrzeugen rund 20 Prozent weniger Autos als im Vorjahr umgeschlagen, transportiert oder technisch bearbeitet. Aber auch im Geschäftsbereich Contract hatten die Werkschließungen und stark gesunkenen Volumen in der Automobilindustrie spürbare Auswirkungen auf das Geschäftsfeld. Im Der Geschäftsbereich Container seien wiederum hohe Sondereffekte angefallen. Hintergrund der Ergebnisentwicklung sind rückläufige Durchschnittserlöse in Folge des unverändert starken Wettbewerbs sowie pandemiebedingte Einflüsse auf die Umschlagsentwicklung.

Für 2021 vorsichtig optimistisch

Für das laufende Jahr gibt sich der BLG-Vorstandsvorsitzende Frank Dreeke betont vorsichtig: „Es besteht weiterhin eine große Unsicherheit, wie sich die Corona-Pandemie weiter auswirken wird – sowohl auf die Weltwirtschaft als auch auf unsere Kunden. 2021 wird kein leichtes Jahr, aber wir gehen von einer deutlichen Erholung aus. Die Ergebnisse der ersten Monate 2021 stimmen uns vorsichtig optimistisch.“ Und das nicht ohne Grund: Denn das erste Quartal 2021 konnte BLG Logistics positiv abschließen.

Lesen Sie auch