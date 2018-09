Die BLG-Gruppe hat die in den vergangenen Monaten akquirierten Unternehmen in einer Einheit zusammengefasst, die unter BLG International Forwarding firmiert.

In den vergangenen Monaten hat BLG nach eigenen Angaben die Unternehmen Infortra International Forwarding & Transport, Logfortra Logistic, Forwarding & Transport, Arno Rosenlöcher und Kitzinger & Co. übernommen und diese nun in einer Einheit gebündelt. Das seit mehr als 20 Jahren in Bremen etablierte Speditionsbüro der BLG Cargo Logistics bleibe davon unberührt.

Das Geschäftsfeld Spedition habe sich neben der Industrie- und Handelslogistik als dritte Säule des Geschäftsbereichs Kontraktlogistik etabliert. Seit dem Erwerb der beiden Unternehmen Arno Rosenlöcher und Kitzinger & Co. im Mai 2017 bestehe das Netzwerk aus 13 regionalen Niederlassungen in ganz Deutschland. Diese bieten dem mittelständischen Markt weiterhin selbstständig Dienstleistungen per Straße, Schiene, Wasser und Luft an – nur eben ab sofort unter dem Dach der gemeinsamen Marke BLG International Forwarding.