Girteka lässt seine ersten Lkw in Deutschland zu und will künftig auch innerdeutsche Komplettladungen abwickeln.

Der litauische Großflottenbetreiber Girteka Logistics kommt nach Deutschland. Das Unternehmen gab heute bekannt, dass es die ersten Lkw in Deutschland zugelassen habe. „Wir reagieren damit auf die starke Nachfrage auf wachsende Kapazitäten für Komplettladungsverkehre (FTL) in Deutschland“, teilt Sprecher Kristian Kaas Mortensen mit. Innerdeutsche FTL-Verkehre sollen demnach ein integraler Bestandteil des Girteka-Portfolios werden, kündigt das Unternehmen an.

Girteka erhöht Zahl der Fahrer auf 10.000

Die Girteka-Verantwortlichen gehen davon aus, dass sie angesichts des Fahrermangels in Deutschland eine Lücke schließen können. Sie weisen auf Schätzungen hin, wonach im laufenden Jahr ein Fünftel der deutschen Fahrzeuge wegen des Fahrermangels still steht. Offizielle Zahlen dazu gibt es nicht. In der gleichen Zeit – von Januar bis Oktober 2018 habe Girteka die Zahl seiner Lkw-Fahrer von 8.000 auf 10.000 erhöht.

Zurzeit hat das auf langströmige FTL-Transporte in Europa spezialisierte Unternehmen rund 5.000 eigene Lkw und 5.500 Trailer im Einsatz. Girteka Logistics wurde erst 1996 gegründet, einer der Schwerpunkte ist die Lebensmittel-Logistik. Bis in drei Jahren will die Großspedition über 10.000 Trucks und 20.000 Mitarbeiter verfügen. Der Aufbau einer Präsenz in Deutschland sei ein Schritt auf dem Weg dahin.