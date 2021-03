Agility Logistics verzeichnete im Jahr 2020 aufgrund der Auswirkungen der Corona-Pandemie einen deutlichen Einbruch: Der Nettogewinn lag bei umgerechnet rund 115,4 Millionen Euro. Das entspricht einem Rückgang von 52,1 Prozent im Vergleich zu 2019. Das Ebitda (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen und Amortisation) lag bei rund 450,59 Millionen Euro, ein Einbruch um 15,9 Prozent in Bezug auf 2019. Wobei das vierte Quartal 2020 mit einem Nettorgewinn von 28,02 Millionen Euro (minus 56,6 Prozent) und einem von Ebitda von 110,98 Millionen Euro (minus 21,2 Prozent) sogar noch schlechter lief. Am Umsatz lag es allerdings nicht: Der lag für ganze Jahr betrachtet umgerechnet bei rund 4,49 Milliarden Euro (plus 2,7 Prozent zu 2019).

Corona-bedingte Kosten schmälern das Ergebnis

Tatsächlich waren es die Corona-bedingten Anpassungen, die die Bilanz von Agility verhageln: „Unser Unternehmen hat schnell gehandelt, um seine Kostenstruktur an die Realität anzupassen, mit der jeder Teil des Geschäfts konfrontiert ist, während wir gleichzeitig sicherstellen, dass unsere langfristige strategische Vision und die fortlaufende Unterstützung für unsere Gesellschaften auf der ganzen Welt erhalten bleiben“, sagte Agility-CEO Tarek Sultan dazu bei der Bilanzkonferenz. Wobei sich die wirtschaftliche Entwicklung in den einzelnen Geschäftsbereichen von Agilty durchaus unterscheidet: Bei bei Seefracht, Messen und Veranstaltungen musste der Logistiker Einbußen hinnehmen, während der Nettoumsatz bei Kontraktlogistik und Luftfracht gestiegen ist.

Agilty soll fit für die Zukunft werden

Ungeachtet der Bilanz will Sultan den Umbau des Unternehmens vorantreiben. Dazu stellte er auch gleich einige Visionen vor, die er für die Zukunft umsetzen will. So plant er etwa den Ausbau des Vetriebs von Impfstoffen, Therapeutika, medizinischen Geräten sowie verwandten Produkten. Des Weiteren setzt der CEO vermehrt auf moderne Technologien, vor allem in den Bereichen letzte Meile und E-Commerce. Des Weiteren verstärkt das Unternehmen nach eigenen Angaben die Bemühungen in Sachen Nachhaltigkeit: So sollen beispielsweise die Flottenemissionen gesenkt und die Energieeffizienz der gesteigert werden.