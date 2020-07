trans aktuell: Herr Bosselmann, lässt sich eine Zwischenbilanz ziehen, wie die Branche die Zeit der Coronakrise überstanden hat?

Bosselmann: Ein Fazit ist meiner Meinung nach noch nicht möglich, weil die Krise noch anhält. Es lässt sich aber feststellen, dass der B2C-Bereich im KEP-Markt eindeutig zugelegt hat, während der B2B-Anteil gesunken ist. Will man eine vorsichtige Prognose wagen: Von minus 1 Prozent bis plus 1,5 Prozent ist alles drin.

Die Zahlen, die der BIEK in der aktuellen KEP-Studie 2020 präsentiert, sind ja sehr gut – 3,65 Milliarden Sendungen insgesamt 2019. Den Löwenanteil haben die Pakete für Privatkunden. Wird der Bereich jetzt besser wertgeschätzt, und spiegelt sich das in den Preisen wider?

Zu den Preisen äußern wir uns aus kartellrechtlichen Gründen nicht. Generell kann man aber aus unserer Sicht sagen, dass die Wertschätzung in Bezug auf das Produkt noch nicht sehr hoch ist. Die Konsumenten sind beim Einkauf in der Innenstadt bereit, für das Parkhaus und den Kaffee nach dem Shopping zu bezahlen. Für den sehr guten Service der KEP-Branche, die die Einkäufe bis zur Haustür bringt, besteht hingegen nur eine geringe Zahlungsbereitschaft. Das finde ich unangemessen.

Für den Paketzuwachs in der Zukunft braucht die Branche noch mehr Mitarbeiter. Sind die Vergütungen entsprechend attraktiv?

Tatsächlich ist vor allem das Paketgeschäft in Teilen sehr manuell geprägt, sodass wir immer Mitarbeiter suchen. Genauso auch im kaufmännischen Bereich. Zur Einkommenssituation: Der Zusteller ist kein Ausbildungsberuf, aber im Vergleich zu anderen Berufen, bei denen eine Ausbildung eine Grundvoraussetzung ist, beispielsweise den Friseuren, stehen die Mitarbeiter gar nicht schlecht da. In Ballungsräumen werden Stundenlöhne von bis zu 20 Euro gezahlt. Diese Arbeitsplätze, bei denen man ohne Grundkenntnisse anfangen kann, benötigen wir – das ist eine Chance für sehr viele. Davon abgesehen schätzen es viele, dass die Tätigkeit zwar anstrengend, aber sehr selbstbestimmt ist.

Kann durch Themen wie KI und Automatisierung dem Fachkräftemangel auch im KEP-Bereich begegnet werden?

Gerade die KEP-Branche hat den höchsten Anteil an Automatisierung und Digitalisierung in der Logistikbranche. Alles wird technisierter, was zu einer Vereinfachung der Arbeit führt – etwa, wenn sich bei Elektro-KEP-Fahrzeugen die Tür selbstständig schließt.

Bürger und Politik wettern gegen die vielen Zustellfahrzeuge.

Dieses Argument ärgert uns sehr, beträgt doch der Anteil der KEP-Fahrzeuge im städtischen Verkehr nur rund sechs Prozent. Viele Dienstleister haben ein auffälliges Branding, andere Verkehrsteilnehmer fallen schlicht nicht so auf – so erhalten viele Bürger wohl das Gefühl, von einer Vielzahl von KEP-Fahrzeugen überrollt zu werden.

Kritisiert wird etwa das Parken in zweiter Reihe. Die Novelle der Straßenverkehrsordnung hat die Bußgelder im April verschärft.

Unsere Zusteller wollen alles, nur nicht in der zweiten Reihe parken – das verursacht nämlich nur Stress. Wir wünschen uns daher in den Innenstädten eine Ladezone zum gewerblichen Be- und Entladen mit einem entsprechenden Verkehrszeichen. Verkehrsminister Scheuer hat uns dies zugesagt – dass es anders kam, hat uns, offen gesagt, sehr erstaunt.

Insgesamt wird die KEP-Branche aber für Staus und Emissionen verantwortlich gemacht.

Wir sind aber nicht das Problem, sondern Teil der Lösung. Je größer die Städte, desto mehr wird online bestellt, das gilt für B2C und für B2B. Und desto größer sind dann die Probleme. Irgendwie müssen die KEP-Dienstleister zu den Kunden kommen und haben dabei mit vielen Herausforderungen zu kämpfen. Der Platzbedarf steht der zunehmenden Flächenkonkurrenz gegenüber, hinzu kommen verschiedene topografische Gegebenheiten. Schon jetzt gibt es interessante Beispiele, wie KEP-Dienstleister mit Microhubs und dem Einsatz von alternativen Zustellfahrzeugen den Verkehr entlasten und dabei städtebaulich unattraktive Lagen wie unter Brücken nutzen. Sehr positiv ist auch das Konzept der Paketstationen – wenn sie anbieteroffen arbeiten. Das funktioniert etwa in Mehrfamilienhäusern sehr gut. Was heute der Briefkasten ist, mutiert in der Zukunft zu einer gemeinschaftlich genutzten Paketbox, die auch von den Händlern vor Ort genutzt werden kann.

Foto: BIEK/www.christian-lietzmann.com BIEK-Vorsitzender Marten Bosselmann.

Wo sehen Sie noch weitere Stellhebel, um die Emissionen in den Städten zu senken?

Wir fordern schon lange den Einsatz von Elektrofahrzeugen. Wenn aber ein Fahrzeughersteller von einem Transporter 92 fossile Motorvarianten im Programm hat, aber nur ein Elektromodell, spricht das Bände. Wir begrüßen auch sehr die Wasserstoffstrategie des Bundes, sehen aber derzeit noch das Thema Tankstelle kritisch.

Das Ohr der Kommunen hat die KEP-Branche wohl inzwischen?

Tatsächlich läuft der Dialog mit den Kommunen vor Ort meist sehr schnell und gut, nur die Politik ist zumeist sehr langsam. Vermutlich haben aber Städte und Gemeinden mehr Handlungsdruck.

Und das sicher auch von den gewerblichen Empfängern, oder?

Die KEP-Branche wird häufig nur in Bezug auf das B2C-Geschäft wahrgenommen. Tatsächlich aber sorgen gerade die KEP-Dienste doch für attraktive Innenstädte, auch wenn für die meisten nach zehn Uhr kein Reinkommen mehr möglich ist. Es gilt: je höherwertiger die Produkte in den Geschäften, desto mehr KEP – das müssen die Kommunen begreifen. Künftig wird es so sein, dass etwa im Fashion-Bereich der Kunde fordern wird, dass spätestens in einer Stunde die Bluse mit der richtigen Größe und Farbe in der Filiale erhältlich sein wird – das realisiert die KEP-Branche. Vorteil für die stationären Geschäfte ist, dass sie etwa weniger Lagerhaltung betreiben müssen.

Der Anteil von B2C nimmt aber dennoch zu.

Viele wollen auch zunehmend nicht mehr in die Innenstädte. Die Stadtentscheider müssen interessante Alternativen bieten, sonst stirbt der Handel – da nützt keine Larmoyanz. Das ist auch nicht in unserem Interesse. Wir beliefern jeden, ob stationär oder über Onlinebestellungen. Wünschenswert wäre aber, dass das Zustellfahrzeug nicht weiter als Störfaktor, sondern als lebenswichtiger Versorger gesehen wird.

Kaufen Sie denn selbst auch viel online ein?

Ja, alles Mögliche, etwa Haarpflegeprodukte, die es im Supermarkt nicht zu kaufen gibt. Die erhalte ich inzwischen sogar automatisch, bevor sie zur Neige gehen.

