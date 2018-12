In den sieben Wochen vor Weihnachten sind die Zusteller des KEP-Dienstleisters demnach mehr als 70 Millionen Kilometer unterwegs. Allein an den mengenstärksten Tagen legen sie laut DPD 2,5 Millionen Kilometer zurück – das entspreche dem 63fachen Erdumfang. Der Black Friday am 23. November bescherte Rekordzahlen von mehr als zwei Millionen Paketen in Deutschland und neun Millionen Paketen in Europa. Aufgrund der Investition in weltweite Klimaprojekte erfolge der Transport klimaneutral.

An den Spitzentagen der Weihnachtssaison stelle DPD bis zu 50 Prozent mehr Pakete zu als an einem durchschnittlichen Tag des Jahres. Die meisten Päckchen landen freitags um 12.30 Uhr bei den Empfängern. Am häufigsten anzutreffen seien diese jedoch samstags um 10 Uhr. Den Samstag wählen private Empfänger zudem am häufigsten als favorisierten Zustelltag aus.