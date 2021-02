Das Immobilienunternehmen Garbe Industrial Real Estate hat in Kaiserslautern an Amazon vermietet.

Ab Sommer 2021 wird Amazon dort ein Verteilzentrum betreiben und Pakete mit den bestellten Artikeln an die Kunden in der Region ausliefern. Das Objekt mit einer Hallenfläche von 4.400 Quadratmetern steht auf einem 31.000 Quadratmeter großen Grundstück, das Garbe Industrial Real Estate im vergangenen Sommer erworben hatte. Die Immobilie wird derzeit auf die baulichen und logistischen Anforderungen von Amazon hin verändert und durch einen dreigeschossigen Vorbau erweitert.

Darin sollen auf einer Fläche von 1.600 Quadratmetern Büros und Sozialräume untergebracht werden. Außerdem entstehen auf dem Außengelände Verkehrsflächen und Stellplätze für 76 Pkw und 168 Vans. Als Generalunternehmer bei den Baumaßnahmen beauftragt ist die Firma Bremer Stuttgart. „Ausschlaggebend für die Ansiedlung war vor allem die strategische Lage und die gute Anbindung an die Verkehrsinfrastruktur“, sagt Jan Dietrich Hempel, Geschäftsführer von Garbe Industrial Real Estate. Der Standort liegt etwa fünf Kilometer von der Autobahn A 6 entfernt, die Kaiserslautern in östlicher Richtung mit Mannheim und in westlicher Richtung mit Saarbrücken und Lothringen verbindet.

Amazon wird die Immobilie für die Logistik auf der sogenannten letzten Meile nutzen. Die Pakete mit den von Endkunden bestellten Artikeln gelangen aus den großen Logistikzentren des Online-Händlers in das kleinere Verteilzentrum. Dort werden sie ausgeladen, auf die Zustellrouten sortiert und anschließend an die Haustür geliefert. Damit dieser Transport zunehmend emissionsfrei erfolgen kann, stattet Garbe Industrial2 Real Estate die Immobilie mit Vorrüstungen zur Aufladung von Elektrofahrzeugen aus. „Der schnelle Vermietungserfolg zeigt, wie hoch der Bedarf an attraktiven Logistikimmobilien im Südwesten Deutschlands ist“, betont Hempel. „Deshalb werden wir unser Engagement in der Region weiter ausbauen.“

Die Garbe Industrial Real Estate GmbH mit Hauptsitz in Hamburg ist ein führenden Anbieter und Manager von Logistik-, Unternehmens- und Technologieimmobilien in Deutschland. Das Unternehmen fungiert seit mehr als 30 Jahren als ein bedeutender unabhängiger Kooperationspartner für Transport- und Logistikdienstleister, Handel und produzierendes Gewerbe.

Die Firma Garbe Industrial Real Estate entwickelt, vermietet, verwaltet, kauft, verkauft und finanziert hochwertige nachvermietbare Gewerbeimmobilien an attraktiven nationalen und internationalen Verkehrs- und Industriestandorten. Mit rund 4,4 Millionen Quadratmetern vermietbarer Fläche betreut die Firma Garbe Industrial Real Estate nach eigenen Angaben aktuell 164 Objekte an 128 Standorten in vier Ländern im Wert von 3,5 Milliarden Euro.