Matthias Schollmeyer, macht den Weg frei für den Quereinsteiger Tobias Hinze. Der 43-Jährige wechselt vom Audi-Zentrum in Magdeburg zum Landesverband. Am 15. Oktober beginnt er seine Arbeit zunächst als Leiter der Geschäftsstelle. Zum Jahreswechsel tritt er dann als LVSA-Geschäftsführer in die Fußstapfen von Matthias Schollmeyer, der seinerseits zum Verband Verkehr und Logistik Berlin und Brandenburg (VVL) wechselt. Bis dahin führt interimsweise Schollmeyers Vorgänger Peter Ziechner den LVSA. Auf der diesjährigen Wahl- und Mitgliederversammlung des LVSA in Wernigerode, die am 24. November stattfindet, ist Tobias Hinze bereits mit von der Partie.