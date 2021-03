Das Bundesamt für Güterverkehr (BAG) hat in Abstimmung mit dem Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI) erneut die Ausbildungs- und Arbeitsmarktsituation sowie die Arbeitsbedingungen von Berufskraftfahrern,Lokführern und Binnenschiffern näher analysiert.

Zahl der deutschen Lkw-Fahrer leicht rückläufig

Die Zahl der sozialversicherungspflichtig beschäftigten Berufskraftfahrer in Deutschland war laut BAG im Jahr 2019 erstmals erstmals leicht rückläufig (minus 0,3 Prozent. Bei den Schiffsführer im Binnen- und Hafenverkehr (plus 3,6 Prozent) und den Lokführeren (plus 6,3 Prozent) ging die Beschäftigungskurve hingegen leicht nach oben. Eines lässt sich auf Grundlage der BAG-Untersuchung in allen Bereichen beobachten:In allen Berufsbildern gewannen ausländische Fachkräfte absolut und anteilsmäßig weiter an Bedeutung.Der Anteil ausländischer Beschäftigter erreichte bei den Lkw-Fahrern mit 22,8 Prozent einen neuen Höchstwert. Sie stammen laut BAG hauptsächlich aus den anderen EU-Mitgliedstaaten

Mehr Arkeitslose Lkw-Fahrer durch Coronakrise

Im Zuge der Coronakrise hat sich die Arbeitsmarktsituation laut BAG-Untersuchung deutlich verschlechtert. In allen betrachteten Berufsbildern war demnach in den ersten Monaten des Jahres 2020 im Vergleich zum Vorjahr ein deutlicher Anstieg der Arbeitslosen bei einem gleichzeitigen Rückgang der Stellenangebote zu verzeichnen.Im August 2020 lag die Anzahl der arbeitslos beziehungsweisearbeitsuchend gemeldeten Berufskraftfahrer um rund 50 Prozent beziehungsweise. 26,9 Prozent über dem entsprechenden Vorjahreswert. Die Zahl der gemeldeten Stellen wiederum sank um 37,3 Prozent.