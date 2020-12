Das Bundesamt für Güterverkehr (BAG) hat eine bundesweite Schwerpunktkontrolle vorgenommen. An insgesamt 28 Stellen prüften 129 BAG-Kontrolleure ausländische Lkw-Fahrer auf mögliche Verstöße gegen die Kabotagebestimmungen. Von den insgesamt 617 kontrollierten Fahrzeugen nahmen die BAG-Mitarbeiter 597 mit Blick auf die Kabotage unter die Lupe. Bei 106 dieser Fahrzeuge lag eine 106 Kabotagebeförderungen vor. Bei 30 davon stellte das BAG entsprechende Verstöße fest.

Weitere Kontrollen angekündigt

Rund 38.800 Euro an Sicherheitsleistungen hat allein diese Aktion des Bundesamts für Güterverkehr eingebracht. Und dabei soll es nicht bleiben. Das BAG kündigt bereits weitere Schwerpunktkontrollen in Sachen Kabotage an. Auch wenn die Verstöße dagegen mittlerweile zurückgehen. „Das Bundesamt setzt mit seinen engmaschigen Schwerpunktkontrollen ein klares Zeichen: Die gesetzlichen Vorgaben zur Kabotage sind einzuhalten!“, heißt es dazu in einem Stellungnahme der Kontrollbehörde. Die bundesweite Fortführung derartiger Kontrollen sei demnach fester Bestandteil der künftigen Planung

BAG-Kontrollen in der Nähe von Autoherstellern

Die Auswahl der Kontrollstellen erfolgte dabei bewusst in räumlicher Nähe zu den Werken von Automobilherstellern und -zulieferern in Baden-Württemberg sowie in unmittelbarer Nähe von großen Logistik- und Versandhandelsunternehmen.