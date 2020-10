Mit Waymo hat Daimler Trucks einen US-amerikanischen Partner gewinnen können, der über mehr als zehn Jahre Erfahrung bei der Entwicklung autonomer Fahrzeugsysteme verfügt. Nach Angaben des Stuttgarter Fahrzeugherstellers hat das Waymo-System simuliert rund 24 Milliarden Kilometer zurückgelegt. Real kommt der Waymo-Autopilot auf rund 32 Millionen Kilometern, die der Hersteller in insgesamt 25 amerikanischen Städten zurückgelegt haben soll.

Autonom fahrender Freigthtliner Cascadia

Waymo und Daimler Trucks wollen nach eigenen Angaben mit hochautomatisierten Lkw sowohl die Verkehrssicherheit als auch die Produktivität von Flottenkunden verbessern. Kooparationsprodukt ist der Freightliner Cascadia, ein Fahrzeug der Unternehmensgruppe Daimler Trucks North America. Das Fahrzeug selbst soll nach Angaben von Daimler Trucks in den kommenden Jahren in den USA erhältlich sein. Parallel dazu wollen Waymo und Daimler Trucks prüfen, ob die Kooperation in absehbarer Zeit auf weitere Märkte und Konzernmarken ausgeweitet werden kann.

Daimler Trucks setzt beim autonomen Fahren auf strategische Partnerschaften

„Als Branchenführer ist Daimler Trucks der Pionier bei automatisierten Lkw. In den letzten Jahren haben wir bereits erhebliche Fortschritte auf unserem Weg zur serienreifen Entwicklung hochautomatisierter Lkw erzielt. Mit unserer strategischen Partnerschaft mit Waymo als führendem Unternehmen beim autonomen Fahren gehen wir nun einen weiteren wichtigen Schritt. Die Kooperation ist Teil der dualen Strategie von Daimler Trucks beim autonomen Fahren: Wir arbeiten mit zwei starken Partnern zusammen um unseren Kunden bestmöglich integrierte autonome Level 4-Lösungen zu bieten“, sagt Martin Daum, Vorsitzender des Vorstands der Daimler Truck AG und Mitglied des Vorstands der Daimler AG. In der Tat konnte Daimler Trucks bereits unlängst den US-amerikanischen Systemanbieter für Robotertechnik Torc Robotics für das Projekt gewinnen.

Waymo besitzt Google-Expertise

Waymo ist in Bezug auf die Entwicklung des autonomen Fahrens sicher kein unbekannter Player. Seit dem Projektstart von Google zum selbstfahrenden Auto ( Google Driverless Car) im Jahr 2009 ist das Unternehmen aus Mountain View, Kalifornien eine feste Größe in diesem Bereich. Der sogenannte „Waymo Driver“ bildet die Basis für Waymo One, den weltweit ersten vollständig fahrerlosen Fahrdienstservice, sowie Waymo Via, den Lkw- und lokalen Lieferservice. Mit Daimler Trucks hat Waymo jetzt den ersten Lkw-Hersteller als Entwicklungspartner gefunden. „Wir schätzen das technologische Know-how der Daimler-Experten sowie das breite globale Lkw-Portfolio sehr. Wir freuen uns darauf, gemeinsam mit unserem neuen Partner den Waymo Driver zu skalieren, um die Verkehrssicherheit und die Effizienz der Logistik auf den Straßen der Welt zu verbessern“, sagt John Krafcik, CEO von Waymo. Im Pkw-Segment arbeitet Waymo derzeit mit den Projektpartnern Jaguar Land Rover und Fiat Chrysler zusammen.