Bei der Automechanika 2021 vom 14. bis 18. September soll dennoch die Präsenzveranstaltung mit all ihren Vorzügen im Vordergrund stehen. Dies ist die Absicht der Veranstalter. Zusätzlich möchte die Automechanika allen Ausstellern neue Möglichkeiten der digitalen Vernetzung geben, insbesondere mit dem Teil des internationalen B2B-Publikums, das aus Pandemiegründen nicht nach Frankfurt am Main kommen kann.

Detlef Braun, Geschäftsführer der Messe Frankfurt, blickt positiv nach vorne: „Messen stehen auf dem Frankfurter Messegelände wieder ab Juni auf der Agenda, beginnend mit der Indoor Air, einer Fachmesse für Lüftung und Luftqualität. Die organisatorischen und inhaltlichen Planungen für die Automechanika, unserer führenden Messemarke im September, laufen ebenfalls auf Hochtouren. Vor dem Hintergrund unseres Hygiene- und Sicherheitskonzepts steht einer für die Teilnehmer sicheren Durchführung von Veranstaltungen nichts im Wege.“

Persönliche Begegnung

Im Vordergrund steht die persönliche geschäftliche Begegnung. Um Kunden, die im September noch nicht über umfassende Reisemöglichkeiten verfügen werden, nicht auszuschließen, planen die Organisatoren ein hybrides Veranstaltungsformat. Dazu erklärt Michael Johannes, Brandmanager der Messemarke: „Unser Ziel ist, die Branchenplayer - egal ob live in Frankfurt oder zugeschaltet aus der Ferne – über Grenzen und Kontinente hinweg zusammenzubringen und für die notwendige Vernetzung zu sorgen. Basierend auf den positiven Erfahrungen mit digitalen Angeboten für unsere Kunden in den letzten sechs Monaten, ob im deutschsprachigen Raum, in Russland, Dubai oder Schanghai, haben wir beschlossen, die Automechanika Frankfurt als hybride Veranstaltung durchzuführen.“

Auch die ACMA Automechanika New Delhi, eine von insgesamt 15 Automechanika-Messen weltweit, wählt im kommenden Monat das hybride Format. „Wir stehen in engem Austausch mit der internationalen Brandfamilie und ziehen wertvolle Erkenntnisse aus den Erfahrungen, die jedes einzelne unserer Messeteams in seinem Land macht“, so Johannes weiter.

Neue digitale Features

Die Automechanika Frankfurt findet unter Einhaltung aller geltenden Corona Hygiene- und Schutzmaßnahmen als Präsenzveranstaltung auf dem Frankfurter Messegelände statt. Damit die Vernetzung auch mit jenen internationalen Besuchern gelingen kann, die nicht nach Frankfurt kommen können, stehen den Ausstellern neue digitale Features zur Verfügung. Mit einem digitalen Matchmaking und Terminplanungstool und der Möglichkeit von Live-Chats und 1:1- Video-Calls können Aussteller gezielt Kunden ansprechen und neue Leads gewinnen. Dieses Angebot stellt die Messe den 2.000 Ausstellern kostenlos zur Verfügung, die ihre Messeteilnahme bereits zugesagt haben.

Zusätzlich bleiben die Produktinformationen und Unternehmensprofile der Aussteller über den Veranstaltungszeitraum hinaus online. „Damit sorgen wir für eine große Reichweite aller teilnehmenden Unternehmen”, so Mußhoff weiter. Außerdem können Aussteller ihre Produktneuheiten per Livestream präsentieren. Dazu erklärt Johannes: „In den vergangenen Monaten haben wir in das technische Know-How unserer Mitarbeiter investiert und ein eigenes Webstudio für unsere Kunden auf dem Frankfurter Messegelände errichtet. Ich freue mich schon jetzt auf Filmbeiträge und Live-Streamings unserer Aussteller, die das allgemeine Rahmenprogramm ergänzen werden.“

Events: in Frankfurt und als Live-Stream im Web Für alle, die nicht nach Frankfurt reisen können, bietet die Automechanika Frankfurt einen Teil des Rahmenprogramms zusätzlich auch digital an. So können Interessierte via Livestream an einem ausgewählten Programm teilhaben, unter anderem am Schadentalk, an den Automechanika Innovation Awards, an wichtigen Zukunftsthemen der Automechanika Academy oder an dem Angebot für Werkstätten. Außerdem steht ein Großteil der Inhalte im Nachhinein in der Mediathek online zur Verfügung.