Die A 40, die wichtigste Ost-West Tangente durch das Ruhrgebiet, ist seit Donnerstag, dem 17. 9. bis auf weiteres zwischen den Anschlussstellen Duisburg-Kaiserberg und Mühlheim- Dümpten in beide Richtungen gesperrt. Dort hatte gegen 13 Uhr der 41-jährige Fahrer eines mit 25.000 Litern Diesel und 10.000 Litern Super beladenen Tankzuges die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Der Treibstoff ist daraufhin explodiert. Nach Rückfragen bei der Pressestelle der zuständigen Polizei handelte es sich um einen Tankzug aus dem Schwalm-Eder-Kreis. Der mit mehr als 2 Promille deutlich alkoholisierte Fahrer hat die deutsche Staatsangehörigkeit mit osteuropäischem Migrationshintergrund. Zur Erinnerung: Bei Gefahrguttransporten liegt die Promillegrenze bei null Prozent. Diese Katastrophe wirft noch einmal ein Schlaglicht auf das sich offenbar weiter verschärfende Problem der alkoholisierten Lkw-Fahrer auf deutschen Autobahnen.

Aufwendige Bergung

Die Folgeschäden sind noch nicht absehbar, die zuständige Behörde Straßen.NRW prüft derzeit mit der Deutschen Bahn, der die beschädigte Eisenbahnbrücke gehört, ob diese möglicherweise sogar abgerissen werden muss. „Die Stahlteile waren deutlich zu sehen“, berichtet Tilo Körner vom Abschleppunternehmen Werth aus Essen, der die aufwendige Bergung dokumentiert hat. Mit zwei Sprintern, einem 55 Tonnen Kran, zwei Tiefbettaufliegern und einem 44 Tonnen schweren vierachsigem Abschlepper war das Team bis ein Uhr am Freitagmorgen beschäftigt, den MAN TGS und den Alu-Tankauflieger von Schrader, der vor Ort in zwei Teile getrennt wurde, zu bergen.

Empfohlene Umleitung

Straßen.NRW hat die Schäden am Asphalt und an den Betongleitwänden in Augenschein genommen und gemeinsam mit den Experten der DB auch die Brandfolgen an der Brücke begutachtet. Erste Erkenntnis: Der an dieser Stelle verbaute offenporige Asphalt ist durch die Hitzeeinwirkung so stark beschädigt, dass er ausgetauscht werden muss.

Nach Auskunft der Deutschen Bahn sind an mindestens einem Brückenbauwerk durch die enorme Hitzeentwicklung schwere Schäden entstanden. Zudem wurden Teile der Oberleitung zerstört. Ob und welche Schäden an den benachbarten Bauwerken, Gleisen und Bahnanlagen entstanden sind, wird von der DB derzeit untersucht.

Verkehrsteilnehmern wird empfohlen, die Sperrung weiträumig zu umfahren. Dabei können im Norden die A42 und die A2 und im Süden die A52 genutzt werden.